Stanojević otkrio šta ga sprečava da odmah promeni model igre, ko će biti u stručnom štabu?

Odmah pošto je Stanojević juče imenovan za novog trenera, počelo je da se postavlja pitanje šta bi on to mogao da promeni u formaciji, u sastavu tima u odnosu na ono što je do sada radio Savo Milošević i da li će Partizan u nastavku sezone igrati sa dvojicom napadača.







Ipak, sudeći po onome što je danas rekao, promene neće biti tako brze, objasnio je i zbog čega.







''To je sad ono... ja bih voleo da promenim, ali diktiraju mi igrači - imate Asana, Fiću, Sumu... to vam diktira kako da igrate. Ja bih voleo da vidim Lazara Markovića kao drugog napadača. Voleo bih da i sa tri igramo, videćemo. Lazar je često povređen, to mu je najveći problem. Vidim i znam da je motivisan da i on nešto vrati Partizanu'', istakao je Stanojević.





Sa čelnicima kluba dogopvorio je dvogodišnnu saradnju, ali dužina ugovora mu i nije toliko bitna.





''Saradnja je dogovorena na dve godine, ali znate, u fudbalu se to nikad ne zna. Ugovor je definitivno nebitna stvar, poštovaće se koliko god je potrebno, i za raskidanje i produženje. Nadam se da ću završiti bar te dve godine'', dodao je Stanojević.





Sa prethodnom upravom nije bio na istim talasnim dužinama, pogotovo pred kraj mandata, pa se postavlja pitanje kako će sarađivati sa aktuelnim rukovodstvom. On tu ne vidi problem.







''Naravno, upoznao sam se sa aktuelnim predsednikom i sa svim ljudima iz kluba, tu smo svi... Ja ne znam, iskusniji sam sada, tada je bio trenutak kakav je bio, ne kajem se ni zbog čega, opet bih rekao ono što mislim, takav sam, ne mogu da se menjam ali uvek gledam pozitivno. Vidim da je uprava ispunila sve što je struka tražila. Samo želim da svi radimo u interesu Partizana i da dišemo kao jedan. Bilo je nekih drugih perioda, ali... bilo pa prošlo'', istakao je Stanojević.

Još juče je bilo poznato da je sa Miloševićem otišao i njegov pomoćnik Radovan Ćurčić. Kako je izgledati Stanojevićev stručni štab?





''Želim Savu da se zahvalim kao velikom 'Grobaru', mi se i družimo od 16. godine. Njegov stručni štab je otišao, ljudi što su bili sa njim. Ja sam Duljaja preimenovao u svog prvog saradnika, kao nekog ko je Partizanovo dete i sa mnom su došla još dva pomoćnika - Branko Vukašinović i Branimir Mićović, koji su sa mnom bili i u Kini. Plus Pandurović, Jovšić, Tomić, Filipović kondicioni...



Prvenstveno mi je najveća želja da se do posldnjeg kola borimo za titulu. Ne možemo da živimo od jedne utakmice, koga više interesuje sve to. Ako treba neko da bude prvi, ako zasluži, neka bude, ali hajde da se mi borimo do kraja'', dodaon je Stanojević.

