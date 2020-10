Stanojević ostaje bez velike želje, ništa od povratka u Partizan?

Od povratka u Partizan, nije Aleksandar Stanojević krio da bi u dresu "crno-belih" voleo da ponovo vidi i Miloša Jojića.



Međutim, prema najavama iz Nemačke, to je u ovom trenutku možda i nedostižna opcija.



Kako prenosi Ekspres, Jojić ima dve zanimljive ponude iz Nemačke i to iz Cvajte - u pitanju su Bohum i Nirnberg.



Tu je navodno i poziv Lehije iz Gdanjska, ali je ofanzivni vezista odbio da komentariše sve te navode.



Jojić je i dalje član Bašakšehira koji ne računa na njega, proteklu sezonu proveo je u Volfsbergeru, a Turci su već dali zeleno svetlo za rastanak.



Do kraja prelaznog roka u najvećem delu Evrope ostalo je još pet dana, a šanse Partizana nakon eliminacije u Evropi su najmanje u ovom trenutku...