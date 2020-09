Stanojević objasnio zašto Suma nije igrao od početka

Partizan nije uspeo da se plasira u plej-of kvalifikacija za Ligu Evrope, pošto je večeras poražen u Belgiji od Šarlroa sa 2:1 posle produžetaka.





Prve utiske posle ovog meča trener Partizana Aleksandar Stanojević izneo je na konferenciji za medije.







''Čestitam protivniku na prolazu, mislim da smo danas bili konkretniji, imali više šansi, a primili smo gol iz prekida. Jedan dobar tim ide dalje, nema šta da dodam'', počeo je Stanojević.





Opšti utisak je da je Partizan tek od ulaska Sume bio konkretan i opasan po gol protivnika.





''Znate šta, teška utakmica na strani protiv dobrog protivnika. Nije lako ni napraviti šansu. Oni su najmanje primili golova i prošle i ove godine. Prvi su na tabeli i jednostavno je bilo teško. Drugo poluvreme smo imali šanse, Suma je ušao, takav nam je bio dogovor, jer nije u ritmu. Nisu ni oni imali šanse, koliko ja znam, nisu nas ugrožavali, osim iz prekida.



U prvom delu nismo bili ofanzivno dobri. Kontrolisali smo protivnika, nisu ni oni bili opasni, ali nismo uspeli da u prvom poluvremenu budemo dovoljno opasni'', istakao je Stanojević, a potom dodatno pojasnio zašto Suma nije igrao od početka.



''Prvo, nije u ritmu, drugo utakmica traje, videli ste 120 minuta, možda da je igrao od starta, možda kasnije ne bismo bili opasni... Mislim da smo pogodili jer nam je doneo ono što je trebalo, ono što smo zamislili, dobili smo sa Sumom'', istakao je Stanojević.





Partizanu sada ostaju samo obaveze na domaćoj sceni i pokušaj da se stigne Zvezda.





''Okrećemo se sada prvenstvu, pokušavaćemo određene probleme da rešavamo. Sad odjednom ispada da Šarlroa nije na nekom nivou. Do juče su bili ekipa koja 'melje' sve u Belgiji, a sad nije to to. To znači da smo mi dobro odigrali i iskontrolisali utakmicu.



Trebalo je da bude malo konkretnije na početku, ali kasnije smo imali dobru razmenu pasova napred. Ovo je ipak evropska utakmica, stvorili smo za ovaj nivo dosta prilika, ali može to i brže.





Idemo dalje, momci su dali svoj maksimum, nismo postigli golove, ali ja im ništa ne zameram, zadovoljan sam kako su se ovde pokazali, žao mi je što nismo prošli'', dodao je Stanojević.





Na kraju je otkrio i sa kojim su se problemima susreli crno-beli uoči ovog meča.



''Nismo ni pričali ranije, imali smo dosta problema, Vitas je igrao s temperaturom, još dvojica, mali Stevanović je dobio injekciju pred utakmicu, Sadik isto... Ne znači da je to razlog, i to je sastavni deo utakmice'', zaključio je Stanojević.