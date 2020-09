Stanojević: ''Mi smo Partizan, gromada od kluba!'' Kakav je dogovor sa Sumom, hoće li igrati Šćekić i Vitas?

Partizan će sutra od 19.00 gostovati belgijskoj ekipi Šarlroa u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evropa.





"To je velika prednost za nas, imamo mnogo igrača sa iskustvom, i kao klub imamo mnogo iskustva u Evropi tako da je to velika prednost naše ekipe. Oni su u boljoj poziciji zbog samopouzdanja koje su dobili kroz prvenstvo. Sutra će pokazati čije je samopouzdanje jače", rekao je Stanojević odgovarajući na pitanja novinara.



Šarlroa je trenutno prva ekipa na tabeli šampionata Belgije, sa svim pobedama u prvih šest kola.



"Ne verujem da su i oni to očekivali. To je ipak ekipa koja traje neki period, ima sistem i došlo je na pozitivnu naplatu kod njih. Iznenadjenje jeste, ali ipak nije slučajno", kazao je Stanojević.



Upitan je da li mu smeta preterano potenciranje imena protivnika, jer je Partizan igrao i protiv jačih ekipa.



"Mi smo gromada od kluba. To igrači znaju i tako treba da se ponašamo. Nema tu ničeg čudnog. Kada mediji predstave nekog na taj način, znači da su oni to zaslužili. Kao što je prirodno da nas kritikuju posle Zlatibora, to smo zaslužili. Cenimo sebe, uz poštovanje svih, znamo ko smo i šta smo. Nema tu alibija, niti preuveličavanja", naveo je trener Partizana.



On je dodao da Partizan želi da kontroliše utakmicu u Belgiji.



"Mi smo uvek Partizan, želimo da kontrolišemo utakmicu. Zavisi od toga kako se nametnete. Daću jasno do znanja igračima i javnosti na koji način želimo da igramo. Imate različita tumačenja gledanja na fudbal. Jedna je utakmica, možemo da kažemo da ćemo sačekati, ali je za mene kratko 90 minuta. Probaćemo da damo gol, uradimo nešto, pa posle ako treba da zatvorimo utakmicu. Moramo od početka utakmice da pokušamo da damo gol, ako želimo da pobedimo", rekao je Stanojević.



Partizan neće moći da računa na sve igrače.



"Šćekić je specifičan igrač, koji može da nam donese čvrstinu. Bio je bolestan, imao je samo jedan trening, ne znam koliko je spreman za ritam cele utakmice. Još smo u nedoumici. Videćemo kakva je situacija i sa Urošem Vitasom, ali držimo se", rekao je Stanojević i uz osmeh dodao:







"Lutovac je imao temperaturu, izgleda da nas neki virus napada, a nije korona".



Kada je reč o Sejdubi Sumi, koji je propustio prethodnu utakmicu sa Zlatiborom zbog suspenzije, a imao je i povredu, Stanojević je kazao da se sa njim dogovorio na koji će način učestvovati.





''Mi smo pričali, on je spreman na sve. Nije u ritmu zbog crvenog kartona i prethodne povrede. Napravili smo dogovor, on kaže da će za klub i za tim da uradi sve, što mene vrlo raduje i vrlo sam zadovoljan tim našim razgovorom. Tako smo se dogovorili na koji način će učestvovati sutra u utakmici'', izjavio je Stanojević.



-