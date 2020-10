Stanoje u derbijima, koji je tajni recept i radi li i posle osam godina?

Aleksandar Stanojević je miljenik navijača Partizana, a kako i ne bi bio kada su crno-beli pod njegovom palicom dominirali u "večitim" derbijima.



U prvom mandatu, Stanojević je osvojio dve titule prvaka i jedan kup, a odveo je Partizan u grupnu fazu Lige šampiona kao prvi srpski trener kome je to pošto za rukom.



Takođe, bio je i najmlađi trener u tom trenutku u istoriji kluba, a imao je neverovatan uspeh protiv Crvene zvezde.



U periodu od 15. aprila 2010. do 13. januara 2012. godine, koliko je vodio crno-bele, Stanojević je vezao četiri pobede nad Crvenom zvezdom, i to bez primljenog gola. U prva tri trijumfa minimalnim rezultatom 1:0, heroji su bili Radosav Petrović, Almami Moreira i Prins Tejgo, da bi šlag na torti bila pobeda od 2:0 na Marakani golovima Zvonimira Vukića i Marka Šćepovića.







Uz to, eliminisao je najvećeg rivala iz Kupa Srbije, u proleće 2011. godine, u prvom meču slavio je 2:0, a potom izgubio 0:1 i to je bio jedini primljeni gol protiv Crvene zvezde!







"Bilo je po sedam, osam igrača iz omladinske škole. Mi smo Partizan, bez obzira na situaciju, imate emocije, navijače, gromadu od kluba", prisetio se Stanojević istorijskog niza po povratku u Humsku.





Na klupi crveno-belih tada, u turbulentnoj sezoni 2010/11, sedeli su Ratko Dostanić, Aleksandar Kristić i Robert Prosinčeki, danas mu je rival još jedna Zvezdina legenda - Dejan Stanković.







"Drago mi je što je Deki u Zvezdi. Eto, izazov je. Igrao sam protiv tri različita trenera u derbijima. Deki je uneo nešto novo u Zvezdu i biće zadovoljstvo igrati protiv njega", naglasio je Stanojević.







Da li će Stanojević nastaviti svoj neverovatni niz osam godina kasnije?