Stanoje o Jojiću, povratnicima i prioritetima

Partizan se vratio iz Belgije gorkog ukusa u ustima, ali prvenstvo Srbije ne priznaje ono što se dešavalo u Evropi i crno-beli moraju da se spreme za utakmicu sa Bačkom koja se igra sutra.



"Juče smo trenirali i radili oporavak. Normalno, ostali igračli koji nisu igrlai, imali su jači trening. Nemamo vremena za neke jače treninge. Prilagtođavamo se, znači nam ovaj jedan dan što su nam dozvolili iz Zajednice superligaša i hvala Bački što se složila sa tim", rekao je Stanojević.



Ono što je izvesno jeste da neće biti Umara Sadika.



"Sadik je zamolio da ne trenira punim intenzitetom da bi mogao da igra utakmicu. Ali nije spreman 100 odsto. Vitas se vraća, Lutovac se vraća, za Stevanovića ćemo videti, ima već duže vreme tu povredu, još pre pauze. Moramo da igramo, važna nam je svaka utakmica", kaže Stanojević.



O pojačanjima?



"Ja bih voleo Jojića u timu, ali nije to tako lako. On ima svoje planove i ambicije, tako da videćemo. Imali smo tri, četiri situacije kada je Suma dao dobar pas, ali falio nam je jedan korak, uvek nam je bio duži pas. Nije nam to bio ključni problem tamo... Pojačanja su uvek dobro došla", kaže on.



"I da nismo ispali iz Evrope moramo da imamo fokus na domaće prvenstvo. To je prioritet. Nisam stigao da upoznam sve igrače. Ne bih kalkulisao. Igraće najbolji, najzdraviji, najspremniji...", zaključio je Stanojević.