Stanoje ništa ne prepušta slučaju, Partizan spreman i za "rulet"!

Ekspedicija crno-belih otputovala je danas u Moldaviju, gde će igrati protiv Stinfula u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.



Trener Aleksandar Stanojević potvrdio je još jednom, pred polazak da je Partizan spreman na sve scenarije, pa i na penale, popularni "rulet".



"Vežbali smo sve sitaucije, ako gubimo, ako vodimo, ako dođe do penala. Za sve smo se spremali. Momci su fokusirani, spremni", rekao je Stanojević, a prenosi B92.



On se osvrnuo i na izjave iz moldavske ekipe koji smatraju da Partizan u ovaj meč ulazi u lošem stanju.



"Pratio sam sve što su rekli i kako nas vide. Partizan je uvek Partizan, ne možemo da pričamo u kakvom je stanju. Spremni smo maksimalno, znamo šta nas čeka i to je najvažnije", istakao je Stanojević.







Utakmica Sfintul - Partizan na programu je u četvrtak u 19.00.