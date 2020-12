Stanoje iznosi javno, traži dvojicu, evo i na kojim pozicijama!

Trener fudbalskog kluba Partizan Aleksandar Stanojević ocenio je njegov period u ekipi u dosadašnjem delu sezone sa "sedam i po", odnosno "promenjivo sa tendencijom rasta na kraju".







"Pamti se poslednji period pa mogu da budem zadovoljan. Najviše takmičarskom organizacijom. Momci su prihvatili moj način razmišljanja da se igra na rezultat. Kada dobijete stabilnost, dobijete samopouzdanje i onda dolazi i do atraktivnosti. Nisam zadovoljan time zbog toga što u mnogo utakmica nismo bili ubojiti i do kraja opasni za Partizanove uslove. Da imamo bolju završnu priču. Moramo da budemo još ubojitiji, opasniji po protivnika", rekao je Stanojević u razgovoru sa novinarima, dan nakon poslednje utakmice u prvom delu sezone.



Partizan posle 19. kola zauzima drugo mesto na tabeli Super lige Srbije sa 44 bodova, devet manje od vodeće Crvene zvezde.



Osam pobeda je Partizan imao u nizu na kraju, od čega sedam u prvenstvu.



"Činjenica je da smo na minus devet i s te strane ne možemo da budemo zadovoljni. Ali, došao sam da nas stabilizujem, da nadjemo naš put. Prvo da se izborimo sa ovima što se bore za drugu poziciju, pa tek da napadamo prvu. Daleko smo od prve pozicije i zbog toga ne možemo da budemo zadovoljni", kazao je Stanojević.



On je naveo da u svlačionici Partizana nije bilo nikakvih problema.



"Ne znam da li je limit, doveli smo mnogo pojačanja. Znate svi koliko je bilo problema vezano za povrede, pandemiju... Imali smo čudne i izuzetno teške okolnosti. Partizan troši, igrači se psihički mnogo potroše. Uvek sam za osveženje ekipe, na svakih šest meseci, godinu dana. To je bilo potrebno, osvežili smo, ali malo kasnimo", rekao je trener Partizana.



Najavio je da će crno-beli u zimskom prelaznom roku dovesti novog napadača, ali da to nije vezano za odlazak Žan-Kristof Bajbeka, koji ima problema sa povredama.



Upitan da li Baebek treba da ode, Stanojević je istakao da su to "radikalne stvari", a da on uvek gleda pozitivno.



"On je sjajan igrač, bio je moj izbor, i sada je, naravno. Ali, način na koji se razvija situacija oko njega vezano za povrede, ne daje mi neku sigurnost. Ne zanima me da li će ići ili ne, želim da se pojačam i sigurno ćemo dovesti igrača na toj poziciji", rekao je Stanojević.



On je istakao da pored špica koji treba da da "završnu notu", potrebno je da udju u formu oni koji nisu bili tokom prvog dela sezone.



"Treba igrači koji dugo nisu igrali i koji ne mogu da budu konstantni, podignu nivo forme. I, to bi bilo to. Mislim na Jojića, Obradovića koji su kasnije došli, Markovića koji je često povredjen. Da oni podignu formu i napadač Bajbek ili ako dovedemo još nekog, mislim da će to biti dovoljno da podignemo nivo igre", naveo je Stanojević.



Istakao je da se nada da će svi novi igrači doći do početka priprema 11. januara.



"Nadam se, to želim i rekao sam ljudima iz kluba da mi je to važno. Ali, prelazni rok je živa stvar. Verujem da i u Real Madridu ne mogu da dovedu na vreme. Idemo ka tome, na tome insistiram", rekao je Stanojević, koji želi da pojača konkurenciju na poziciji desnog beka, dok će ostali dolasci ne računajući napadača zavisiti od odlazaka.



Od igrača koji su došli, Stanojević je rekao da je najzadovoljniji Svetozarom Markovićem i Filipom Holenderom, da je izuzetno zadovoljan sa Aleksandrom Miljkovićem, da je Ivan Obradović bio periodičan i mora bolje, Miloš Jojić doneo stabilnost, dok je za Bajbeka sve jasno.