Stankovićeva poruka iz Tirane: ''Može svašta da se desi, ali...''

Fudbaleri Zvezde igraju u utorak od 20 časova u Albaniji protiv Tirane, utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.





"Za nas je ovo takmičarska utakmica i ništa više od toga. Svaki meč vredi nešto i ima svoju težinu, da li su to tri boda, da li je prolazak u narednu rundu takmičenja, ali uvek ima nešto specifično. Znamo šta nas čeka, upoznati smo sa kvalitetima i stilom igre kakav neguje Tirana", rekao je Stanković, preneo je sajt Zvezde.



Stanković je rekao da je ekipa imala vremena za odmor i detaljnu pripremu utakmice i da bez straha ulazi u meč. Govoreći o sastavu protivnika, on je rekao da je ekipa upoznala protivnika, koji je sastavljen od mladih igrača koji znaju šta hoće, imaju kvalitet, brzinu, dobar blok.



"Isključivo od nas zavisi. Ostajem pri tom stavu. Bitan je ulazak u utakmicu, kao i strpljenje. Ne treba da brzamo, jer meč traje 90 ili u ovom slučaju 120 minuta. Mi se lako adaptiramo svemu. Protiv Evrope smo hteli u prvih dvadesetak minuta da rešimo pitanje prolaska, ali ne može to tako. Strpljenje je ozbiljan faktor u ovakvim utakmicama", naveo je Stanković.



On je rekao i da odredjeni rizik nosi to što se igra samo jedna utakmica.



"Može svašta da se desi, nema popravnog, ali zato se sprema, radi i proučava protivnik kako bi se rizik sveo na minimum. Moraš da umeš da iskontrolišeš emocije, tenziju i da rad preneseš na igru koju očekuješ. Fudbal se igrao i pre i posle mene. Ako razmišljam o svojoj sudbini na osnovu jednog meča i o tome šta će biti sutra, onda sam u početku izgubio", dodao je.



Trener Zvezde rekao je da u vezi sutrašnje utakmice razmišlja samo o sportu.



"Došli smo da igramo fudbal. Ništa drugo me ne zanima. Nisam osetio nikakvu vrstu tenzije u Tirani, čak mi je dosta ljudi prišlo sa željom da se fotografišemo", naveo je Stanković.

