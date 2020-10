Stankovićeva poruka Erakoviću posle derbija!

Posle meča svoje utiske je i na TV Arena Sport, ali i na neuobičajeno kratkoj konferenciji za medije izneo Zvezdin trener Dejan Stanković.







''Nisam zadovoljan bodom, mogli smo više.



Bilo je 20-25 minuta kada sam bio zadovoljan, posle smo ušli u nervozu. Poklonili smo prvi gol, ali smo smogli snage da uzvratimo. Ima dosta stvari kojima nisam zadovoljan. Trebalo je da iskoristimo što smo u dobroj formi. Dosta je bilo igre unazad, neke nesigurnosti, to nismo spremali... Ali, čestitam momcima na osvojenom bodu. Moglo je, ne daj Bože da bude i 2:0 i 3:0, ali smo i mi imali stativu, još par šansi, ali ok'', istakao je Stanković.





Erakoviću je imao šta da poruči posle meča.



''To je sastavni deo fudbala, na greškama se uči, on je mlad. Ovo može samo da mu bude škola za dalje. Mislim da je spreman, da ima kvalitet da igra za Crvenu zvbeztdu i igraće i dalje. Greše svi, ali bitno je da naučiš, da izađeš jači i on će sigurno to biti'', zaključio je Stanković.

-