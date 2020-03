Stankovićev odgovor Joviću, najbolji mogući!

Luka Jović je ovih dana sve interesantniji medijima, a najnovija tema koja je pokrenuta u medijima bio je njegov odnos sa Dejanom Stankovićem.





Počelo je da se spekuliše da li je Jović jednom svojom izjavom indirektno ''potkačio'' i Stankovića u vezi pomoći koju je Zvezdin šef struke donirao zdravstvenim ustanovama u borbi protiv koronavirusa.





Jović je, naime, objasnio da on kada pomaže, to ne čini pod svetlima reflektora, pa su neki to odmah povezali sa Stankovićem.





Da ne bi bilo nesporazuma, Jović se na Instagramu obratio Stankoviću svojom porukom , a ubrzo mu je Stanković i odgovorio:





"Luka, sine, ko god i kako god pomogne - uradio je pravu stvar za Srbiju''!





Rekli bismo, najbolja moguća poruka u ovom trenutku, ujedno i potvrda da nikakvih problema tu nije ni bilo.

