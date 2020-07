Stanković vratio kvartet u Beograd, ali njihovo vreme tek dolazi...

Crvena zvezda napušta Divčibare i seli se u Staru Pazovu, gde nastavlja pripreme za narednu sezonu, a Dejan Stanković je odlučio da u Beograd vrati Iliju Babića, Aleksu Matića, Stefana Mitrovića i Marka Lazetića.



Ipak, to ne znači da trener crveno-belih nije zadovoljan, niti za njih nema mesta u budućnosti, naprotiv, Zvezda ima plan za njih.



Zvezdinoj filijali, ekipi Grafičara, priključili su se Stefan Mitrović, Aleksa Matić i Ilija Babić, dok se Lazetić, rođen 2004. godine, vraća u omladinski tim crveno-belih.



"Na primerima Veljka Nikolića i Željka Gavrića jasno možemo da vidimo koliko im je vreme provedeno u Grafičaru bilo veoma važno, jer su se obojica postepeno izdvajali kao lideri ekipe, a uz to su i fudbalski dovoljno napredovali da mogu da iznesu "teret" koji sa sobom nosi crveno-beli dres", navodi se na sajtu kluba.



Ekipa Grafičara će sledeće sezone biti mlađa nego ikad, jer je priključeno čak deset omladinaca, koji su prošle sezone nosili dres Crvene zvezde u Ligi šampiona za mlade. To su: Ivan Guteša (golman), Stefan Mitrović (desni bek), Aleksandar Lukić (štoper), Nikola Stajić i Uroš Blagojević (levi bekovi), Aleksa Matić (defanzivni vezni), Petar Piplica (ofanzivni vezni), Ilija Babić (krilni napadač), Borisav Burmaz i Vanja Panić (centralni napadači), uz Ričarda Odadu i Uroša Milovanovića koji su počeli prošlu sezonu kao učenici Slavoljuba Đorđevića, a završili je u timu Milije Žižića. Uz to, tu je i kvartet koji je nastupao za omladince Grafičara u prošloj sezoni, ali se takođe radi o igračima koji su Zvezdina deca, to su: Milomir Čvorić (štoper), Vladimir Prijović (levi bek), Filip Vasiljević (defanzivni vezni) i Ilija Stojančić (ofanzivni vezni).









U seniorski tim Crvene zvezde prekomandovani su Strahinja Eraković i Nikola Krstović, a deo Grafičara više nisu ni: Miloš Čupić, Strahinja Savić, Stefan Dabić, Nemanja Stojić, Srđan Nikolić, Usman Marong i Jug Stanojev, momci koji su bili veoma važan deo ekipe, tako da će tim Milije Žižića u narednoj sezoni biti u potpuno novom "odelu".









"Ipak, neophodno je i da mladi fudbaleri imaju nekog na koga se ugledaju i uz koga mogu da stasavaju, upravo zato su ekipu pojačali bivši kapiten Crvene zvezde - Nikola Mikić i iskusni bek Aleksandar Todorovski. Takođe, vratio se i golman Aleksandar Stanković, a tu su i proverene snage u vidu Dimitrija Pobulića, Stefana Cvetkovića i Stefana Fićovića, kao i mlađih Matije Mrkele i Matije Gočobije čija potpuna afirmacija se tek očekuje", zaključak je na sajtu kluba.