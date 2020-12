Stanković uživa u Zvezdi: ''Pomeramo granice...''

"Ova godina je bila veoma izazovna za mene. Debitovao sam kao trener i to u klubu za koji navijam. Sklop situacije i momenata me je doveo na 'Marakanu', da sa velikim zadovoljstvom i ogrmnom podrškom kluba upoznam predivne fudbalere koje treniram i sa njima sarađujem kroz čitavu godinu. Nije bilo lako za jednog početnika", rekao je Stanković na "Crveno-beloj večeri", emitovanoj na klupskoj televiziji.



Stanković je u decembru na klupi crveno-belih zamenio Vladana Milojevića.



"Hvala Vladanu Milojeviću što mi je ostavio 11 bodova prednosti, pa sam imao vremena da na miru sednem na klupu Crvene zvezde i detaljnije se upoznam sa poslom", dodao je on.



Stanković je rekao da je srećan što se vratio u klub, čiji je svojevremeno bio kapiten.



"Zadovoljstvo mi je što sam u prilici da budem u Crvenoj zvezdi. Treba se osvnurti na poslednjih par godina gde smo uspeli da istrpimo i različite nepravde i iz svega toga izađemo jači. Sada sam tu ponovo i želim da sa igračima ostvarim trag u istoriji Crvene zvezde. Ne verujem da je bilo ko došao u Zvezdu i da nije imao takav san. Nastaviću da sanjam sa željom da taj tekst o istoriji bude što veći", naveo je on.



Stanković je rekao da je ekipa ostvarila dobre rezultate, najvažnije osvojila šampionsku titulu, da je bilo lepih i teških trenutaka iz kojih je klub izašao jači.



"Kvalifikacije tokom leta gde smo morali da se adaptiramo, situacija sa koronom koja nije bila laka. Bez 'Marakane' i 50.000 ljudi i revanša je mnogo teško. Bilo je uspona i padova, mečeva gde smo možda prošli bolje ili gore od zasluženog. Ono što je najbitnije - obezbedili smo učešće u evropskim takmičenjima četvrti put", naveo je.



Ocenio je da je ekipa u prvenstvu bila dominantna i lepršava i da mu je žao što to navijači nisu mogli da gledaju na stadionu.



"Hrabro smo najavili da ćemo se boriti za evropsko proleće. Polusezonu smo završili sa devet bodova prednosti i svi zajedno smo verovali da možemo da uradimo to. Ponosan sam na igrače. Pomeramo granice i podižemo lestvicu. Ne mogu da kažem ništa drugo sem da sam presrećan i da svaki dan uživam što sam u klubu", rekao je Stanković.



On je istakao da je poziv iz Zvezde "poziv koji se ne odbija" i da je bilo pitanje vremena kada će se vratiti.



"Ne mogu da kažem da Zvezda zove samo jednom, jer mene u suštini ne može ni da zove, s obzirom na to da se osećam kao da nikada nisam ni otišao. Znao sam u šta se upuštam i da neće biti lako, jer ovo je zaista veliki klub. Svaki dan je novo dokazivanje. Pobediš, ali to se odmah arhivira i tako u krug. Želimo pobede i trofeje", dodao je Stanković.

Podsetio je da je kao 16-godišnjak debitovao i da su mu se snovi ostvarili dobijanjem kapitenske trake, kao i golovima u "večitim" derbijima. Rekao je da se u klubu dobro radi sa mladima, koji moraju da poštuju dres i klub, koji je, kako je rekao, iznad svega.



"Generacija u kojoj sam bio je igrala ozbiljan fudbal. Sećam se da nas je u kadetima dočekao Vladimir Petrović Pižon, na moje zadovoljstvo. On je odrastao sa mojim ocem na Bulbulderu. Milićević nam je usadio radne navike, a Pižon nas dopunio sitnim tehničkim detaljima koji su nam bili veoma važni tada. Bio sam deo dominantne generacije i tada naučio da u Zvezdi moraš da pobediš na svakoj utakmici", rekao je Stanković.