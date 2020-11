Stanković upozorava, samo da se ne ponovi Javor!

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je danas da u ovom trenutku još nije siguran da li će neko od igrača koji nisu igrali u Belgiji biti spremni za meč protiv Rada, ali je i naveo da crveno-beli razmišljaju samo o osvajanju nova tri boda.



"Kada su Katai i Kanga u pitanju sigurno da nećemo rizikovati, Sanogo se polako vraća. Što se tiče Rodića čekamo ponovno testiranje, još nismo sigurni da je Gobeljić maksimalno spreman, ako budemo videli bilo kakav problem u naredna 24 sata ni sa njim nećemo rizikovati", rekao je Stanković.



Fudbaleri Zvezde, posle pobede nad Gentom, sutra nastavljaju takmičenje u Super ligi Srbije kada će od 19.00 na svom stadionu dočekati ekipu Rada. Pred 16 kolo domaćeg šampionata, Zvezda je prva na tabeli sa 41 bodom, dok je Rad na 18. poziciji sa 12 osvojenih bodova.



"Fizički smo se dosta potrošili u Belgiji, uz to postoji i emotivno i psihološko pražnjenje. Imali smo kiks protiv Javora u jednoj sličnoj situaciji, tako da znamo šta nam je činiti. Pristup je veoma bitan, na tome stalno radimo, jer kada je pristup pravi onda će i rezultat doći", rekao je Stanković.



"Nekad igra ne može da bude briljantna posle ovakvog ritma, ali je bitan rezultat, razmišljamo samo o osvajanju nova tri boda", dodao je on.



Stanković je istakao da je izuzetno srećan zbog svojih momaka koji su na utakmici protiv Genta, kako je naveo, dali 110 posto i ostavili srce na terenu.



"Rezultat koji su ostvarili je naplata požrtvovanja, dana koji su proveli u karantinu. Pobeda nad jednim ovakvim klubom sa ozbiljnim budžetom i igračima je nama samo pokazatelj da možemo. Medjutim, idemo korak po korak, ne želim da postavljam cilj kojim ćemo biti zadovoljni, želim da sve ostavimo otvoreno i vidimo dokle možemo da stignemo. Momcima sam posle utakmice rekao da je radom i ovakvim pristupom sve moguće", rekao je Stanković.



Govorio je Stanković i o UEFA koeficijentu klubova, koji je veoma bitan za evropske kvalifikacije naredne sezone.



"Polako se približavamo brojevima i koeficijentima koji su nam potrebi za sledeću godinu. Zvezda je uradila fenomenalan posao za srpski fudbal, težićemo da nastavimo tako i učinimo sve što je moguće kako bismo sledeće godine bili u još povlašćenijem položaju nego što je to bio slučaj ove sezone", rekao je on.







Upitan da li su Zvezdi potrebna pojačanja na zimu, Stanković je rekao da trenutno razmišlja samo o igračima koje ima, ali i dodao da će crveno-beli biti spremni za prelazni rok.



"Mnogo puta se pokazalo da čovek pravi veću razliku na terenu nego igrač, potvrda je meč protiv Genta. Ima vremena da se priča o pojačanjima, situacija sa korona virusom diktira tržište, dosta se toga što se tiče finansijskog dela se promenilo, dosta se novca na globalnom nivou u fudbalu izgubilo, medjutim mi ćemo biti spremni da izmislimo nešto što je dobro za Zvezdu", rekao je Stanković.



Nisu izostale ni reči hvale upućene vezisti Njegošu Petroviću, koji je postigao najbrži gol u Ligi Evrope ove sezone.



"Petrović je svojim odnosom i radom zaslužio ono što se desilo na meču protiv Genta. Kada sam došao u klub bio je u ozbiljnom usponu, posle toga je došlo do stagniranja, medjutim vraća se u formu uzlaznom putanjom. Ne sumnjam da će napraviti lepu karijeru", naveo je trener Zvezde.