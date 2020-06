Stanković stavio tačku na derbi, pa otkrio profil letnjih pojačanja!

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je danas da je stavio tačku na poraz od Partizana u polufinalu Kupa, da je zajedno sa ekipom izvukao pouke i da će se truditi da u narednim derbijima igra i rezultat budu bolji.





"Moramo se okretati narednim utakmicama i pripremama za početak sledeće sezone. Imamo još dve utakmice za 10 dana, sve sam analizirao, svi smo bili pod analizom. Samo mi je krivo što smo izgubili na način koji nije naš.







Utakmicu smo spremili, ali nismo poštovali ono što smo se dogovorili, da smo to uradili mislim da bi bilo drugačije. Derbi je derbi, utakmica na strani, 0:1. Bolan poraz, ja na to stavljam tačku", rekao je Stanković na konferenciji za novinare.







Zvezda je u sredu izgubila od Partizana sa 0:1 u Humskoj, u polufinalu Kupa.



"Izvukli smo pouke, videli smo kako ne treba da se igra derbi. Ja bih na to stavio tačku, ne može ponovo da se igra. Trudiću se da u narednom periodu spremim da to bude mnogo bolje" , dodao je trener Zvezde.



Upitan da li je posle utakmice išao na sastanak sa rukovodstvom kluba, Stanković je odgovorio:







"Išao sam kući. Pognute glave, ali kući" .



Zvezda je odbranila titulu ove sezone i igrala je u grupnoj fazi Lige šampiona, a Stanković je rekao da je to bila pozitivna godina.



"Zvezda je imala pozitivnu godinu i pre nego što sam ja došao, Liga šampiona, titula uz jaku bodovnu prednost. Treba se okrenuti tome. Sigurno je derbi jaka utakmica, pogotovo za navijače Zvezde. Svesni smo da nije bilo prijatno, ali idemo dalje. Izaći ćemo jači iz ovoga, ja garantujem", rekao je Stanković.





On je naveo da je već napravljen plan priprema i želja, ali da će o tome govoriti drugom prilikom.







Stanković je rekao da je na istoj talasnoj dužini sa klubom što se tiče prelaznog roka i igrača koji treba da ostanu i budu stub Crvene zvezde.



"Prelazni rok se pomerio zbog korona virusa, nemam šta da lažem, radićemo na tome ko je taj koji može da iznese pritisak Crvene zvezde, veličinu Crvene zvezde, odgovornost utakmica. Radimo na tome intenzivno", rekao je on.





Upitan da li je medju igračima došlo do zasićenja, pošto su neki tu i tri godine, Stanković je rekao da se to rešava unutar kluba.



"Moramo da završimo prvenstvo, intenzivno radim na sledećoj godini i to je jedini odgovor. Jeste za dublju analizu, ali sešću pred novinare, nemam problema da o tome pričam", dodao je.





Upitan za sastav tima u derbiju i zbog čega nije igrao Milan Pavkov, Stanković je rekao da je svestan zbog čega se takva pitanja postavljaju posle poraza, ali da je to sve stvar ekipe i da je dobio "dosta odgovora na derbiju".



"Kad se izgubi onda ste vi u pravu što nije igrao neki igrač. Ja sam na derbi stavio tačku. Znam zašto se neko nije skidao, to mi svi znamo, ali je to naš problem, ostaje kod nas. Jeste za analizu, a da sam dobio utakmicu bilo bi - bravo. Na sve fudbalere računam do kraja prvenstva, posle toga ćemo da pričamo o svemu. Da li je neki igrač igrao ili zašto nije počeo, to su interne stvari", naveo je on.



Novinare je zanimalo i da li će imati problema da motiviše svoje igrače za preostala dva kola do kraja prvenstva.





"Ko bude igrao, zna da nosi dres Zvezde, niko ga ne pita šta je teško, koliko je teško i protiv koga igraš. Ja ne mogu da dobacim da motiv može da bude pitanje. Ako motiva nemaš a igraš za Zvezdu, onda si pogrešio put. Naravno, na tome mora da se radi, mi radimo, a možda nije izgledalo tako iz vašeg ugla. Znam gde smo pogrešili, ali svaka sledeća utakmica je novi izazov, novo dokazivanje", rekao je trener.

Kapiten Crvene zvezde Milan Borjan rekao je da je teško posle poraza od Partizana, ali da ekipa mora da ide dalje.



"Moramo da ostavimo to iza nas da se koncentrišemo na dve utakmice i opet da jurimo Ligu šampiona. Zvezda tri godine igra evropska takmičenja, vratila se tamo gde joj je mesto. Svima je krivo, ali nastavljamo dalje. Svaki igrač mora da zna koji dres nosi, imamo dve utakmice, jesmo prvaci, ali mora svaka utakmica da se dobije i da napravimo veću razliku u odnosu na drugoplasiranog", naveo je golman.





Fudbaleri Zvezde igraju u nedelju od 16.30 na gostovanju protiv TSC, u 29. kolu Super lige Srbije.