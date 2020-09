Stanković: ''Sreća nas nije pogledala, moramo da prihvatimo realnost''

Crvena zvezda će 1. oktobra gostovati boljem iz meča Ararat - Celje, u okviru plej-ofa za Ligu Evrope, odlučeno je danas žrebom u Nionu.



"Ko god da prođe u meču Ararat - Celje neugodan je rival. Čim su došli dovde, znači da poseduju kvalitet, a na nama će biti da prepoznamo koje su im slabe tačke i da probamo da iskoristimo to", rekao je Stanković, prenosi klub.



Zvezda će i treći put zaredom u kvalifikacijama za evropska takmičenja biti gost.



"Nažalost, sreća nas nije pogledala, jer smo ponovo gosti, treći put zaredom, što je prednost za rivala. Mnogo bi nam lakše bilo da igramo na našem stadionu, ali moramo da prihvatimo realnost, da zanemarimo sve negativne faktore i da se fokusiramo na nas" , dodao je Stanković.



Zvezda će do utakmice sa pobednikom meča Ararat - Celje odmeriti snage sa Voždovcem i lučanskom Mladosti.



"Ima još dve nedelje do utakmice, do tada imamo nekoliko izazova u prvenstvu i polako, idemo korak po korak. Trudim se uvek da razmišljam o mojoj ekipi, o onome šta mi treba da uradimo da bismo pobedili. Ako budemo odigrali onako kako znamo i umemo, verujem da ćemo ostvariti uspeh i plasman u Ligu Evrope", rekao je Stanković.

-