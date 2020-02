Stanković spreman za debi na Banovom brdu: "Bez treme sam loš, devet imena kristalno jasno!"

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je danas da ima tremu pred debi na tom mestu protiv Čukaričkog, ali da je ona neophodna i da voli da je oseti.



"Ima treme, sigurno, ona treba da bude prisutna. Sve utakmice u karijeri sam igrao sa tremom i pozitivnim stakom, i kada je bilo tako uvek sam bio dobar. Tako volim da se osećam, verujte. Kada nisam imao strah i tremu, bio sam stvarno, stvarno loš", rekao je Stanković na konferenciji za novinare u Beogradu.



Dejan Stanković će sutra debitovati na klupi Crvene zvezde, protiv Čukaričkog u 21. kolu Superlige Srbije.



Njega će na debiju uživo pratiti majka i šurak, nekadašnji fudbaler Zvezde Milenko Aćimović, kao i, kako je naveo, još mnogo prijatelja.



Zvezda, po rečima novog trenera, očekuje samo pobedu.



"Zvezda ima samo jedno očekivanje, a to je pobeda. Tako smo radili, tako smo se ponašali, a tako ćemo i nastaviti. Zvezda svakome mora da pokaže zube. Jako ćemo ući u utakmicu. Protiv svakoga moraš isto da pristupiš, nebitno je ko je protivnik", kazao je Stanković.



On je naveo da mu ne treba suditi kao treneru na osnovu priprema.



"Upoznavaćete me kroz igru, moj odnos, odnos igrača na terenu. Tu sam za svako pitanje, za svaku kritiku, otvoren da kažem šta mislim i kako vidim stvari. Rano je da se sudi posle četiri-pet prijateljskih utakmica. Kreće prvenstvo, pritisak i ima vremena", rekao je Stanković.



Najavio je da će neko od igrača iz Zvezdinog podmlatka sigurno biti u sastavu na predstojećem duelu.



"Ne bih o imenima. Ti klinci su iskočili i to je njihova zasluga. Grupa ih je prihvatila jer su dobri, pošteni i odlično su radili. Neko od njih će sigurno početi sutra. Devet imena je kristalno jasno, o dva još treba da odlučim. Oni su bogatstvo Crvene zvezde. Videćete njihov kvalitet, volju i želju da nose dres Crvene zvezde", rekao je trener "crveno-belih".



Pozitivno je govorio o Čukaričkom.



"Dosta dobra, mlada i orna ekipa, koja ima stabilnost. Napravili su lep sistem, imaju lep miks mladih i iskusnih igrača. Očekujem nadigravanje, ali Zvezda uvek i samo ide na pobedu. Momci iz Čukaričkog su puni elana i u utakmici sa Zvezdom će sigurno biti željni dokazivanja", rekao je Stanković.



Crvena zvezda će u narednom periodu igrati protiv ekipa koje su u samom vrhu tabele, Čukaričkog, Vojvodine i Partizana, a u međuvremenu i Inđijom.



"Svakako moraš da ih sretneš. Možda je bolje sada na početku. Drago mi je što ću odmeriti snage sa drugom, trećom i četvrtom ekipom u prvenstvu narednih dana. Teško je, ali i veliko zadovoljstvo, kada imaš takve ekipe sa kojima možeš da se nadigravaš", rekao je Stanković.



Stanković protiv Čukaričkog neće moći da računa na Milana Gajića i Tomanea, kao i od ranije povredjenog Sekua Sanoga, dok su svi ostali "spremni i orni" za nastavak prvenstva.



"Gledam igrače koje imam na spisku. Sanogo nastavlja oporavak. Ne znam koliko će dugo trajati oporavak. Naravno, jedva čekam da se vrati", rekao je Stanković upitan o zdravstvenom stanju fudbalera iz Obale Slonovače.



Utakmica Čukarički - Crvena zvezda igraće se u subotu od 14.30 na Banovom brdu.