Stanković prezadovoljan, izdvojio trojicu mladih!

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je da je zadovoljan igrom svoje ekipe protiv Grafičara i istakao da je srećan što Zvezda ima toliko potencijala i u svojoj filijali.







Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas ekipu Grafičara sa 4:0 u trening meču pred nastavak takmičenja u Super ligi Srbije.





"Pristup igrača u utakmicama protiv omladinaca i sada protiv ekipe Grafičara je fenomenalan. To je ono na čemu konstantno radimo. Nije bitno protiv koga igramo, već pristup svakom protivniku. Nije problem kada se pogreši, ali da udjemo loše u utakmicu to ne volim. Zadovoljan sam ovom proverom, dobar protivnik", rekao je Stanković, prenosi klub.



Stanković je naveo i da mu je drago što je meč odigran na stadionu "Rajko Mitić".



"Rasporedili smo minute i polako se spremamo za nastavak prvenstva. Imamo još četiri utakmice i, nadam se, sve tri u kupu. Sve teče po planu i onako kako smo zamislili. Takođe, volim kada svi na nogama napuste teren, kada nema povreda ni ranijih odlazaka u svlačionicu", rekao je on.









Kada je reč o omladincima Zvezde i igračima Grafičara, Stanković je istakao da imaju mnogo kvaliteta i dodao da je prezadovoljan svim što je video.



"Ja sam upoznao Erakovića, Juga i Krstovića. Oni su i danas odigrali dobro i potvrdili da Crvena zvezda na njih može ozbiljno računa. Ima tu i drugih igrača, kao i iz omladinskog pogona, ne možemo ih sve prekomandovati u prvi tim", rekao je Stanković.



"Bitno je da Crvena zvezda ima nešto mlado i kvalitetno. Sa njima klub treba da napreduje i živi, tako da sam prezadovoljan svim što sam video u mečevima protiv omladinaca i Grafičara", zaključio je Stanković.