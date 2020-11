Stanković presrećan: ''Fenomenalno! Dobili smo veliko pojačanje!''

Crvena zvezda nezadrživo grabi i ka četvrtoj uzastopnoj tituli, ali i ka evropskom proleću.





Dejan Stanković nema šta da zameri svojim igračima.

Posle 5:1 nad Slovanom u Ligi Evrope, Zvezda je danas kao gost slavila u Surdulici protiv Radnika sa 4:1 , pa trenernema šta da zameri svojim igračima.





''Mnogo dobra utakmica i vrhunskih pristup fudbalera koje treniram. Sjajan način da se 'pečatira' Evropa sa pobedom u prvenstvu.







Od prvog do poslednjeg minuta smo bili u odličnom ritmu, igrali smo visok presing i sve ono što smo dogovorili pre meča je bilo ispunjeno.







Jedino mi je žao što smo primili gol iz prekida. Ali sve ostalo je bilo fenomenalno, mogli smo još pogodaka da damo i zaista bih rekao - svaka čast igračima'', istakao je Stanković, a prenosi klupski sajt.



Povratak Gelora Kange u ekipu posle preležanog koronavirusa vidi kao dodatnu snagu za njegov tim.



''Dugo nije igrao i videlo se da mu fali svežine. Imao je neke neiznuđene greške, ali proradio je šut i to je bitno. Svi znamo ko je Gelor Kanga. Dobili smo veliko pojačanje za dalje'', naglasio je Zvezdin šef struke.



Da sve bude još lepše za crveno-bele potrudili su se navijači Crvene zvezde koji su ispred stadiona napravili vatromet.



''Svaka podrška i glas, pa makar iz daljine je čestitka za momke. To znači da su odradili dobar posao u Ligi Evrope, kao i danas i to je svojevrsna nagrada za njih, od strane naših sjajnih navijača'', zaključio je Stanković.

