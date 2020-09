Stanković pred Omoniju rešio najveću dilemu, tandem van konkurencije!

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković otkrio je na konferenciji za medije pred meč sa Omonijom da Ričmond Boaći i Tomane neće biti u konkurenciji za sastav na Kipru.



"Videćemo za napadača ko je najbliži. Boaći ima povredu, 14 milimetara istegnuće zadnje lože, to se pokazalo kao ozbiljan problem. On je van stroja sigurno. Tomane uprkos dogovoru sa Samsunsporom da ostane do 17. septembra takođe neće biti u konkrenciji za tim.



Ben i Katai su propustili utakmicu protiv Čukaričkog i sada su stopostotno spremni za duel sa Omonijom. Gobeljić i Rodić se takođe dobro osećaju, imamo dva dana da odlučimo koji sastav će istrčati na teren", izjavio je trener Crvene zvezde.



Šef struke šampiona Srbije rekao je da je susret sa Omonijom "meč sezone u ovom trenutku".



"U ovom trenutku, ovo jeste najvažnija utakmica u ovoj sezoni. Pobedom bismo ispunili jedan od ciljeva, a to je grupna faza evropskog takmičenja", dodaje Stanković.



Stanković je na klupu Zvezde seo prošle sezone, a jedan od njegovih ciljeva bio je da "crveno-beli" igraju ofanzivan fudbal, čemu se nada i u utakmici na Kipru.



"Trudimo se uvek da igramo dobar i ofanzivan fudbal. Nadamo se da će tako biti i u sredu, ali sve zavisi kako će se ući u utakmicu. Bićemo strpljivi, ali to ne znači da ćemo se braniti", zaključio je Stanković.



Crvena zvezda igra u sredu od 17 časova u gostima protiv kiparske Omonije.