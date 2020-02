Stanković pred Inđiju o leku protiv umora, zbog čega ne daje "medalje" igračima?

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je danas da su pobede najbolji lek za umor i istakao da je važno da se njegova ekipa s gostovanja Inđiji vrati sa tri boda kako bi se "na miru" spremala za derbi protiv Partizana.



"Imamo tri meča u osam dana, ali pobede su najbolji lek za umor. Bitno je da donesemo tri boda kući. Inđija je korektna ekipa koje ima svoje ciljeve, borbeni su, ali to nas ne zanima. Idemo da odigramo dobru utakmicu, pobedimo i polako i na miru spremamo derbi", rekao je Stanković na konferenciji za novinare.



Fudbaleri Zvezde sutra od 14 časova gostuju Inđiji u utakmici 23. kola Superlige Srbije.



Stanković je najavio da će biti promena u sastavu u odnosu na prva dva meča u prolećnom delu sezone i istakao da kod njega ne postoje starteri.



"Bio sam direktan i jasan sa igračima da svako podjednako konkuriše za tim i u datom trenutku igraju najspremniji. Oni koji nisu igrali u prethodne dve nedelje, takođe moraju i zaslužuju da imaju minutažu i verujem da će je iskoristiti i biti pravi. Imamo takav mentalitet i ne razmišljam da drugačije može da bude", rekao je Stanković.



"Mi u svaku utakmicu ulazimo kao da je finale. Želim da igrači napreduju zajedno sa mnom i da kao celina rastemo, tako da ne razmišljamo o bodovnoj prednosti", dodao je on.



Uprkos tome što je Crvena zvezda slavila protiv Vojvodine (2:0), Stanković nije bio u potpunosti zadovoljan izdanjem svog tima.



"Bili smo dobri u prvom poluvremenu. Kontrolisali utakmicu i praktično su nam samo u završnim trenucima prvog dela igre zapretili. Tu nemam šta da zamerim, ali zasmetao mi je odnos posle postignutog gola i crvenog kartona gostiju. Stali smo, improvizovali i igrali bez ritma. To me je izvelo iz takta", rekao je Stanković.



"Objasnio sam igračima da ne treba da im 'dajem medalje' za ono što dobro rade, jer se to od njih očekuje. To je ono što uvežbavamo tokom nedelje. Ali, ne može da se desi da 25.000 ljudi dođe na stadion da nas bodri, a da mi stanemo. Imao sam preteranu reakciju posle utakmice, ali sam rekao ono što mislim", naveo je trener Zvezde.