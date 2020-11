Stanković potvrdio, dve dileme oko sastava, hoće li rizikovati?

''Još jedna lepa utakmica, svesni smo šta može da nam donese. Napravili smo lepu uvertiru pre sedam dana i spremno dočekujemo ovaj meč'', počeo je trener Crvene zvezde Dejan Stanković današnje obraćanje novinarima na pres konferenciji povodom sutrašnje utakmice protiv Genta u okviru trećeg kola Lige Evrope.





Potom se osvrnuo na određene kadrovske probleme sa kojima se suočava njegov tim pred naredni duel.







''Ovo je paklen ritam, za sada nemamo nekih velikih problema, ali sigurno neću moći da računam na nekoga zbog povreda ili zbog zdravlja, kao što je to bio sličaj sa Mićom (Ivanićem) i Kangom u prethodnim mečevima. Borimo se da Velju (Nikolića) dovedemo na klupu, jer je proveo sedam dana pod antibioticima, sa jakom prehladom.





Što se tiče Rode (Milan Rodić, prim.aut.), uradili smo sve moguće analize. Sutrašnja utakmica je mnogo važna, ali ja ću dobro premeriti pre nego što budem presekao, da vidim koliki je rizik da li će Roda igrati ili ne'', objasnio je Stanković.







Još uvek je neizvesno da li će Stanković moći da bude na klupi, s obzirom na isključenje protiv Hofenhajma u prvom kolu. Kaznu je već počeo da odrađuje u prošlom kolu protiv Slovana, a da li je to sve, i dalje nije poznato.

''Ja sam uvek sa mojim igračima, zvanično još ništa nije stiglo iz UEFA. I prošlu utakmicu kao da sam bio na klupi. Nama je bitno da dobro pripremimo utakmicu, da znamo unapred šta treba da radimo u slučaju da bude to, to ili to. Mi funkcionišemo fenomenalno.





Mogu da idem i kući, da jedem picu, a da dobijemo 1:0. Znam šta smo uradili posle Surdulice. Meni je žao što nisam dole, ali ne pravi to neku razliku. Da, fali trener, ali ja verujem u momke i u stručni štab'', istakao je Stanković.





Zvezdin šef struke je potom uporedio ekipu Slovana koju je Zvezda u prošlom kolu dobila sa 5:1 i sutrašnjeg rivala. Osvrnuo se i na kadrovske probleme Genta zbog koronavirusa.







''Biće totalno drukčija utakmica od Libereca. Fizički je Liberec dosta jača ekipa, Gent je tehnički mnogo kvalitetniji. Tokom analize, zaključili smo da treba da imamo isti pristup, držimo nulu i da budemo jaki na svaku loptu, uski i kratki, kako se to kaže. Znaju dobro da igraju fudbal, pogotovo napred.





Nama ništa ne menja ko će njima da igra. Dosta brzih, tehnički dobrih, talentovanih igrača ima u Gentu, ali imamo samopouzdanje, sebi smo potvrdili šta možemo, bez da nekog potcenjujemo ili da nas precenjujemo.





Štoper im najverovatnije neće igrati, a videćemo da li će staviti mladog momka i kladiti se na njega ili iskusnog koji dve godine nije bio na golu. Jedino što mi menja, jeste njihova formacija 3 ili 4 pozadi. Dva puta su igrali sa trti pozadi, devet puta sa četiri. Ali, spremni smo i na jednu i na drugu varijantu i sigurno ćemo se adaptirati na njihov stil.





Gledaćemo da ih iznenadimo tamo gde su u problemu'', objašnjava Stanković.





Na kraju je zaključio da bi ovo mogla da bude i istorijska utakmica.







''Mi smo spremni. Ovo može da bude jaka, istorijska utakmica, svesni smo šta možemo da dobijemo pobedom. Ali, ne treba da igramo hazarderski ili ludo istrčati i napasti. Sve ćemo učiniti da tu utakmicu dobijemo. Mi smo ekipa koja gleda samo nas i svesni smo prilike koju imamo. Žao mi je opet što nema publike. Sa 55.000 ljudi ovde bi bilo 'VAU', bilo bi fenomenalno, ali osećamo podršku.







Bili smo u Surdulici i imali stotinak navijača koji su nagradili igrače bakljadom. Oni su stalno blizu nas, i daćemo sve od sebe da ostanu ponosni na nas'', konstatovao je Stanković.

Od protivničkih igrača je posebno prokomentarisao visokog Ukrajinca Jaremčuka.







''Mi znamo tačno protiv koga igramo. To je jedan interesantan igrač, mnogo dobro izgleda na terenu, podseća me na Milika, Levandovskog, koristi obe noge, fizički je 'lepo zdrav', kako volim da kažem i vodićemo računa i o njemu i o svima ostalima'', zaključio je Stanković.