Stanković pokrenuo novu temu - Ko je Zvezdin najbolji stranac u istoriji?

Jedni dolaze, drugi odlaze, veliki broj stranaca je do sada prošao kroz Crvenu zvezdu sa različitim uspesima, Mičel Donald je, na primer, bio i kapiten, ali trener Crvene zvezde Dejan Stanković smatra da je od svih njih najbolji - El Fardu Ben .





Ako ni zbog čega drugog, onda zbog istorijske partije u Salcburgu, kada je Zvezdu uveo prvi put u Ligu šampiona, ali Ben i ovog proleća blista u Zvezdinom dresu.







''On je možda i najbolji stranac u istoriji kluba. Profesionalac, dostupan i otvoren za saradnju i neko ko može da dočeka drugog igrača iz inostranstva i uputi ga u to šta je Crvena zvezda i kako treba da se ponaša. Srećan sam što ga treniram, on dobro zna šta mislim o njemu'', objašnjava Stanković.





Zvezda sutra igra protiv Radnika na ''Rajku Mitiću'', ali Bena neće biti u sastavu, jer će ga Stanković sačuvati za polufinale Kupa protiv Partizana naredne srede u Humskoj.

''Sutra neće igrati, a imamo sreću da možemo da odmaramo igrače. Ipak, moram da napomenem da smo mi grupa.







Uvek u ekipi imate lidera, ali ovde imamo mnogo vođa, jer jednom iskoči Ben, drugi put Borjan, treći put Milunović i tako u krug. Igrači, stručni štab, zaposleni u klubu svi su u toj ulozi, ne delimo se i 'ne iskačemo iz šina''', istakao je Stanković.