Stanković pohvalio "lavove", pa dodelio i "desetku"!

Trener fudbalskog kluba Crvena zvezda Dejan Stanković rekao je da je prezadovoljan izadnjem u večerašnjoj ubedljivoj pobedi nad Slovanom u Ligi Evropa.







"Lepo veče za svakog zvezdaša. Prve čestitke idu kapitenu, momcima, svima u štabu, u klubu... Ovo je put koji smo zacrtali od početka i nećemo odustajati. Bitno je samo da verujemo. Momci su bili perfektni, u svakom momentu su znali šta i kako treba da rade. Preponosan sam na njih, to su moji lavovi, pravi momci i veliki ljudi", rekao je Stanković posle utakmice.



Zvezda je ubedljivo sa 5:1 savladala Slovan u drugom kolu Lige Evropa i tako zabeležila prvu pobedu u Grupi L.



"Ova utakmica je samo potvrda velikog zalaganja i odricanja. Idemo dalje, nekad će biti i teško, ali mi od našeg cilja ne odustajemo. Ovo je Zvezda kakvu želim. Imamo fenomenalan odnos od kada sam došao, čist, direktan odnos, pošten i prijateljski. Rastemo iz dana u dan i to se vidi. Umemo da istrpimo kritiku, isčistimo glavu i idemo napred. Nije bilo lako posle 0:0 sa Javorom i kritika koje su usledile. Ovako treba da funkcionišemo i još možemo bolje", kazao je Stanković.



Stanković je ponovio da mu je mnogo žao zbog toga što nema navijača i da bi voleo da trenutna situacija što pre prestane.



On je bio suspendovan i nije vodio ekipu sa klupe, već je to činio pomoćni trener Nebojša Milošević, kome je Stanković čestitao na evropskoj pobedi.



"Fenomenalno, 10 za njega. Ceo stručni štab je spremio utakmicu kako treba. Ništa ne bi bilo da momci nisu izašli i pokazali šta znaju", naveo je prvi trener Zvezde.



Stanković je naveo da nije bio sa ekipom na poluvremenu, već je bio "kao duh" sam u loži.



Dodao je da nije pratio rezultat utakmice Gent - Hofenhajm, jer ga zanima samo njegova ekipa.



Zvezda i Slovan imaju po tri boda, Hofenhajm vodi sa šest, dok je Gent poslednji sa nula.



Naredni rival Zvezdi biće belgijski Gent, sledećeg četvrtka u Beogradu.