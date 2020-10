Stanković optimista, ali se boji ofanzivne tranzicije, samo da ne prođe kao Bajern!

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je večeras da njegova ekipa u predstojećem meču protiv Hofenhajma nema pritisak moranja, ali je istakao da to ne znači da će spustiti gard.







"Nemamo pritisak moranja, što može da bude naša blaga prednost, ali to ne znači da ćemo spustiti gard. Tražiću da ekipa slobodno igra i mislim da sutra neke stvari mogu da budu veoma pozitivne po nas", rekao je Stanković, prenosi klub.



Crvena zvezda će takmičenje u grupnoj fazi Lige Evropa početi sutra od 21.00 kada će gostovati nemačkom Hofenhajmu.



"Iza nas je teška utakmica, odigrali smo večiti derbi u nedelju, ali dobro je što smo imali takvu proveru pred meč koji nas sutra očekuje. Fudbaleri su dobro, prisutan je umor, ali imamo još 24 sata do meča, tako da nije ništa strašno", rekao je Stanković.



"Kalendar je takav kakav je, ne treba rizikovati sa rovitim igračima, jer imamo još mnogo utakmica do reprezentativne pauze. Svaki sledeći meč jeste najvažniji, ali ima i utakmica u kojima možemo više da kalkulišemo sa sastavom. Spremni smo za sutra, nema mnogo dilema oko postave i siguran sam da će oni koji budu izašli na teren odraditi posao kako treba", dodao je on.







Govoreći o Hofenhajmu, Stanković je naveo da je to ekipa koja igra lep i ofanzivan fudbal.



"Brzi su veoma, pogotovo u ofanzivnoj tranziciji. Moramo da vodimo računa da im ne ostavljamo lopte na sredini terena gde mogu da nas kazne. Videlo se protiv Bajerna koliko su opasni kada osete trenutak nepažnje kod protivnika, a klub iz Minhena je jedan od najboljih timova na svetu", rekao je Stanković.



On je naveo da će Hofenhajmu nedostajati Andrej Kramarić, ali je istakao da nemački tim ima sjajne zamene i fudbalere koji mogu da odgovore na sve ono što trener postavi pred njih.



"Dobro smo se spremili, pretpostavljamo ko će igrati, a ko god da bude u napadu, predstavljaće opasnost po nas. Probaćemo da ih limitiramo", rekao je Stanković.



"Znamo šta naš klub predstavlja za sve u Srbiji. Navikli smo da sa sobom nosimo ime i prezime Crvene zvezde. Bićemo inteligentni, potrudićemo se da odigramo srčanu i borbenu utakmicu", istakao je Stanković.



Trener Zvezde je naveo i da mu je žao što neće biti navijača na tribinama zbog aktuelne situacije sa korona virusom i naveo da sve ekipe moraju da se naviknu na novonastalu situaciju.



"Uvek govorim da je fudbal za navijače, samo sa njima je pravi doživljaj, a sada je to nemoguće. Nadam se da će se stvari uskoro promeniti i da će se situacija iskontrolisati na pozitivno", rekao je Stanković.



"Ubedjen sam da će se ovo takmičenje, kao i sva druga odigrati do kraja, ali jedva čekam ponovo da vidim navijače. Bez njih, to jednostavno nije to. Mi smo derbi odigrali bez publike i to nije bio pravi osećaj", zaključio je trener Zvezde.