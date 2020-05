Stanković odlučio ko će predvoditi napad Zvezde sledeće sezone i to je VELIKO iznenađenje!

Biće prodaja u Crvenoj zvezdi, to je već sada izvesno. Pored mladih igrača od kojih će sigurno neko otići što je i najavljivao Zvezdan Terzić, očekujemo i prodaje ostalih igrača.Makar jedan od tri napadača će sigurno napustiti ekipu, a " Sportski žurnal" je danas pisao o Stankovićevoj želji da igra sa dva napadača i o tome ko će predvoditi napad sledeće sezone.To bi mogao da bude - Tomane.Iako je bio skrajnut nakon onog penala u Pireju, čak ni Dejan Stanković nije toliko računao na njega na startu, mišljenja su se promenila o ovom napadaču i očekuje se da baš on predvodi napad Crvene zvezde i da mu se nađe odgovarajući partner.Mogao bi to da bude Silva iz Familikaa, kluba u Portugaliji u kom igra i nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Uroš Račić.Ovo definitivno znači da se traže klubovi za Ričmonda Boaćija i Milana Pavkova za koje je možda i pravo vreme da napuste Crvenu zvezdu.