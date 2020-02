Stanković o susretu sa starim prijateljem: "Na terenu bih zaboravio i rođenog brata!"

Crvena zvezda će u subotu od 18 časova dočekati Vojvodinu u okviru 22. kola Superlige Srbije.



Šef stručnog štaba domaće ekipe Dejan Stanković veruje u svoj tim, ali i navijače za koje se nada da će se odazvati pozivu da bodre svoj tim u derbiju kola



"Mi ćemo sutra imati težak meč, ali igramo kod kuće, što znači da ćemo imati dvanaestog igrača. U nekim utakmicama, naš stadion ne uplaši protivnika, koliko da snagu našim fudbalerima. Verujem da ćemo 'pokazati zube' sutra i da ćemo to nastaviti da radimo u svakom narednom meču", uverava Stanković.



Ni protiv Vojvodine neće stručni štab Zvezde moći da računa na kompletan igrački kadar, izostaće Boaći i Gajić, kao i Tomane koji će u ponedeljak da se vrati u trenažni proces.



Dejan Stanković i trener Vojvodine Nenad Lalatović imaju dugu istoriju poznanstva, s obzirom da su obojica ponikli u mlađim selekcijama Crvene zvezde i to u istoj generaciji.



"Upoznali smo se kao deca. Prve korake u Zvezdi smo napravili zajedno, ali nismo imali priliku da u isto vreme budemo prvotimci. Međutim, on je bivši, ja sam sadašnji trener Crvene zvezde i sigurno da obojica znamo veličinu ovog kluba. Međutim, Lalatović je ovog puta protivnik. Poštujem njegov rad, gde god da je bio, njegove ekipe su dobro izgledale na terenu. Uvek je sa sobom vodio igrače koje poznaje i koji poznaju njegov mentalitet i stil igre. Prepoznatljiv je trener, sa puno energije i nema odustajanja kod njega. Na terenu bih zaboravio i rođenog brata. Tih devedeset minuta stavljam u zagradu, a posle toga idemo dalje. Život je jedno, utakmica je drugo. Na terenu se ne poznajemo, tu znam samo za moj klub, moje igrače i moje navijače. Posle utakmice se vraćamo u normalu", istakao je trener Zvezde koji se potom osvrnuo na određene probleme iz prethodnog meča kada je njegov tim slavio sa 2:0.



"Nemamo iskustvo u kontrolisanju utakmice. Ne možemo da budemo u maksimalnom naporu, već treba da zatvorimo utakmicu u prvom poluvremenu. U drugom delu igre smo ušli u trku s njima pri rezultatu od 2:0 za nas. Nema potrebe za tim. Bio je težak i teren. Govorio sam igračima da stanu na loptu, da je sačuvaju, a ne da ulaze u nadtrčavanje. Mogli smo da primimo gol i uđemo u problem. Imamo mlade igrače u timu koji dobro rade, ali uvek treba da koriste glavu i znaju čiji dres nose. Kad si na terenu, niko te ne pita koliko imaš godina. Ipak, rano je da zaključujemo stvari. Pozitivno je što smo Čukaričkom oduzeli ono što najbolje radi - duge lopte i presing. Znamo kako Vojvodina igra i gledaćemo da i njih u potpunosti neutrališemo."



Uprkos promašenom jedanaestercu na Banovom brdu, El Fardu Ben uživa bezrezervnu podršku od Dejana Stankovića, naglasivši da on ne pravi razliku između domaćih i stranih fudbalera.



"Moja ekipa je skup vrhunskih momaka i zaista ne gledam ko je odakle. Svi smo jedno. Kao igrač, odrastao sam u svlačionicama sa fudbalerima koji su raznih nacionalnosti i nikad se nisam osećao kao stranac. Siguran sam da se nijedan stranac oseća tako, jer oni su deo Srbije, Crvene zvezde i moje svlačionice. Što se Bena tiče, videćemo ko će šutirati naredni penal. Nemam dilemu oko njegovih slobodnjaka, siguran sam da će biti precizan kad se to bude najmanje očekivalo ili kada bude bilo najpotrebnije", zaključio je Stanković.