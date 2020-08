Stanković o novim pojačanjima: ''Zvezda fenomenalno radi u ovom prelaznom roku!''

Fudbaleri Zvezde su novu sezonu u Super ligi Srbije počeli da dve pobede i nakon prva dva kola imaju tri boda više u odnosu na najvećeg rivala, ekipu Partizana.



"Daleko je još, u vrućini smo, još je avgust. Bitno je dobro početi, sticati iz utakmice u utakmicu samopouzdanje, raditi na napretku igre, eliminisati sve one stvari koje nisu dobre. Ne treba gledati tabelu, ovo je samo početak. Ali, bitno je dobro početi", rekao je Stanković na konferenciji za novinare.



Upitan da li pitanje šampiona može da se reši već u avgustu zbog zgusnutog rasporeda, Stanković je rekao da ne može.



"Svaki bod je važan, ali ne može se uzeti titula u avgustu ili septembru. Jeste ozbiljno zgusnut raspored, ali znali smo kalendar i pre početka priprema... Nisam zabrinut, idem sa velikom željom na svakog narednog protivnika", rekao je Stanković.



Na pitanje da li ima pritiska da se i njegovoj ekipi ne dogodi kiks kao i Partizanu, Stanković je naveo da je svaka utakmica rizik.



"Ovo je treća u utakmica u sedam-osam dana, izlazimo iz priprema, takve stvari su moguće, ali zato radimo, spremamo se da ne napravimo kiks... Sigurno da će se to desiti, ne znam kada, ali će se desiti, to je neminovno jer je prvenstvo dugo, mnogo je utakmica... Zato nema opuštanja, svaka utakmica je derbi, svaka utakmica je utakmica za titulu jer ako danas uzmeš tri boda, ta tri boda će ti značiti mnogo pred kraj, napraviće možda razliku. Svaka utakmica je kao da je 39. kolo, na primer", rekao je Stanković.



Naredni protivnik Zvezde je Mačva. Taj meč je na programu u nedelju u Šapcu.



"Sve ide, hvala bogu, kako treba. Radimo, koncentrisani smo i spremni ćemo ući u ovaj meč. Gavra je 100 odsto sprenam, Ben isto tako, vartio se i Boaći. Oni su imali teže povrede, sada su u treningu i konkurisaće za mesto u timu", rekao je Stanković.



On je naveo i da je El Fardu Ben odlično odigrao protiv Radničkog iz Niša, ali je i istakao da je on mnogo važan igrač za crveno-bele i da ne želi da pogreši sa njim.



"Znamo šta nas ćeka u narednom periodu, tako da meni je bitno da je Ben 100 odsto spreman. Videću sutra da li će biti od početka... Šta god da bude, Ben je spreman", rekao je Stanković.



Kako je naveo, Gelor Kanga od juče trenira, ali nije realno da bude u timu u Šapcu.



Beogradski mediji su kao novo pojaćanje Zvezde pominjali Federika Makedu iz Panatinaikosa.



"Pročitao sam i ja u novinama", rekao je Stanković.



"Mislim da ću prvi znati ako se desi nešto konkretno... Radim sa onim što imam. Klub fenomenalno radi u ovom prelaznom roku, polako sklapaju mozaik. Znaju moje ideje, način kako želim da izgledam na terenu i za sada to ide fenomenalno. Sigurno će biti još pojačanja, eto nešto sam vam otkrio, ali o imenima i da li je neko pred vratima, stvarno ne bih mogao da vam odgovorim", rekao je Stanković.



Jedna od najvećih vesti prethodnih dana bio je i sastanak Zvezdana Terzića i Branislava Ivanovića.



"Ne znam o čemu su pričali... Normalno je da se ode na ručak, ne vidim tu ništa ružno... Bene je legenda srpskog fudbala i neko kome su vrata Crvene zvezde otvorena. A, šta je realnost, a šta su mogućnosti, ja ne znam", rekao je Stanković.



Crveno-beli će pratiti i mečeve Lige šampiona, jer od duela Juventus - Lion i Barselona - Napoli, zavisi od koje faze kvalifikacija će startovati Zvezda.



"Večeras je pica - koka kola, vraća se Liga šampiona i navijamo, čudno, za Juventus. Šta ću, mora se. Ili navijamo da Lion izgubi", rekao je Stanković.



"Što se tiče domaćinstava i toga gde ćemo igrati naše utakmice, do nas je stigla informacija da ukoliko se neka zemlja označi kao rizična za kovid-19, onda će biti odabran drugi grad domaćina. Nama navijači prave razliku, ako se igra pred praznim tribinama, onda je sve jedno gde će to da bude. Znamo naše ciljeve", rekao je Stanković.



