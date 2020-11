Stanković o "fajteru" Lalatu i derbiju sa Vošom

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je danas da predstojeći meč protiv Vojvodine derbi dve ekipe sa "dve lične karte", ali je istakao da ta utakmica sigurno neće rešiti pitanje šampiona.



"Dugačak je put do titule, ima još mnogo da se igra. Mi ne razmišljamo da li je ovo utakmica za titulu ili ne, ali jeste utakmica dva kvalitetna tima, sa dve lične karte igre i odnosa prepoznatljivih u ovom momentu. Da, derbi jeste, a da li odlučuje titulu i da li će neko posle nje biti prvak - neće sigurno", rekao je Stanković.



Fudbaleri Zvezde sutra gostuju Vojvodini u derbi meču 15. kola Super lige Srbije.



Zvezda je prva na tabeli domaćeg šampionata sa 38 bodova, dok je Vojvodina druga sa osam bodova manje.



"Vojvodina se brani organizovano, očekujem 'fajtersku' utakmicu gde će detalji odlučiti. U takvim utakmicama ne gledaš lepotu, gledaš rezultat", rekao je Stanković.







Upitan da li će "čuvati" neke igrače, pošto posle Vojvodine njegovu ekipu očekuje važan meč protiv Genta u Ligi Evropa, Stanković je rekao da mu "zdravstveni bilten ne ide na ruku".



"Ne bih složio da je presudan meč (protiv Genta), ništa nije presudno. Zdravstveni bilten nam ne ide na ruku, tako da spremamo utakmicu po utakmicu. Završićemo Vojvodinu, pa ćemo se se skupiti, videti gde smo i šta smo i spremati Gent. Ne želim kalkulacije, ne želim izgovore", rekao je Stanković.



"Situacija sa Rodićem je takva da mu želim da se, pre svega, vrati normalnom životu, a potom treninzima i obavezama. Videćemo ko će igrati levog beka. Takodje, Katai je povredjen i neće igrati protiv Vojvodine... za Gent ćemo videti, probati, ali mrka kapa", dodao je on.



Stanković je naveo da smatra da će pristup njegovih pulena biti sjajan, bez obzira na to ko će početi utakmicu kao starter, a ko će šansu dobiti sa klupe.



"Kod nas nema razlike u tome da li neko igra minut, pola sata, poluvreme ili celu utakmicu. Bitan je tim i rezultat. Da li će neko da počne ili će ući, kod mene to ne pravi razliku, jer kad obučeš Zvezdin dres, onda nemaš pravo na alibi priče i ne možeš da se žališ na minutažu. Bitan je cilj kluba. Moraš da se staviš na uslugu tima, saigrača i kluba. Sva sreća, imam igrače koji zdravo razmišljaju i koji znaju koliko vrede", rekao je on.



Govorio je Stanković i o kolegi sa klupe Vojvodine, Nenadu Lalatoviću.



"Odrasli smo zajedno, igrali smo zajedno... Svaka njegova ekipa, kao što sam rekao, ima ličnu kartu, gde god da je bio napravio je rezultat, to radi i sa Vojvodinom, prošle godine je uzeo trofej. Rad se uvek isplati, a on radi dobro. Želim mu puno sreće, ozbiljan je dasa veliki zvezdaš, ozbiljan 'fajter'", rekao je Stanković.



Utakmica Vojvodina - Crvena zvezda igra se sutra od 17.30 na "Karađorđu".