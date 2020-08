Stanković nije kao Miloje, govorio o pojedincima, posebno o Tomaneu i Nikoliću!

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je danas da je njegova ekipa odigrala odličan meč protiv Radničkog i dodao da će crveno-beli u narednim utakmicama pokušati da eliminišu pad koncentracije.







"Odlična utakmica s naše strane. Imali smo mali pad koncentracije u drugom poluvremenu, tih prvih petnaestak minuta, gde nam je Radnički napravio šanse, ali to se dešava. Rastemo kroz mečeve, gledaćemo da eliminišemo tu boljku pada koncentracije koju vučemo od pre", rekao je Stanković.



Crvena zvezda je ostvarila još jednu ubedljivu pobedu, a ovog puta je savladan niški Radnički sa 3:0, u utakmici drugog kola Super lige Srbije.



"Prvi deo igre je bio dobar, igrali smo tečno i to me raduje, takodje sjajno smo vršili presing na izgubljenu loptu, dobro se pozicionirali. Kad budemo eliminisali kratak pad koncentracije, to će biti još bolje. Zadovoljan sam igračima, čestitam im na dobroj igri, u potpunosti su ispoštovali dogovor i siguran sam da ćemo iz meča u meč biti sve bolji", rekao je Stanković.



"Što se tiče Radničkog, pružili su dobar otpor i želim im puno sreće u nastavku prvenstva", dodao je on.



Stanković je naveo da je njegova ekipa sada na "nekih 60 - 70 odsto" i da "uvek može bolje".



"Želim da koncentracija bude konstantna, može da se pogreši, ali mora da se zna gde to sme da se desi. Ne možemo da dozvolimo sebi da pravimo banalne greške ispred našeg šesnaesterca. Ako to radimo, gubimo na sigurnosti, pritisnu nas. Danas se desilo da nam tako uzmu dve-tri lopte. Medjutim, pohvala za momke što je to kratko trajalo i što su se brzo podigli, pa smo nastavili da igramo dobro", rekao je on.



Govorio je Stanković i o Zvezdinim špicevima.



"Tomane radi za ekipu, ali zadatak centarfora je da postiže golove. Imali smo mnogo prilika u prvom poluvremenu, ali realizacija nije bila na nivou. Radimo iz treninga u trening, iz meča u meč, kako bismo doveli Tomanea u poziciju da pogadja", rekao je Stanković.



"Što se Krstovića tiče, on je budućnost kluba, mlad igrač, mnogo je napredovao u Grafičaru i sada je sjajna opcija za nas. Njegovih petnaest minuta od danas je pozitivan primer za sve, bio je dobar, kao i Eraković u prošlom meču. Oni treba da se izdižu i da veruju da mogu da uspeju u Zvezdi", dodao je trener Zvezde.



Govoreći o Veljku Nikoliću, trener Zvezde je naveo da je on "već sad ozbiljan igrač".



"Često se čuje sa klupe da ga pominjem, baš zato što je on naša 'mašinerija' i što daje ritam ekipi. Perfektan momak, dostupan, pun talenta i kvaliteta", rekao je Stanković.