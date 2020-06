Stanković naučio lekciju i to je važno pred sutrašnji meč: ''Bio sam malo nervozniji...''

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio je danas, pred meč protiv Inđije u četvrtfinalu Kupa Srbije, da je osvajanje duple krune prioritet u ovom trenutku.



"Arhivirali smo utakmicu sa Radom. Titula je uzeta, a sad idemo i na Kup. Čeka nas četvrtfinalni meč sa Inđijom, na terenu gde smo imali dosta problema u prvenstvu", rekao je Stanković na konferenciji za novinare.



Fudbaleri Zvezde sutra gostuju Inđiji u četvrtfinalu Kupa Srbije.



"Mnogo smo naučili iz te utakmice, promenili smo pristup posle tog meča i 'namestili' glavu. Ostali smo bez dva boda u Inđiji, ali smo mnogo dobili iz tog meča. Idemo u Inđiju da nastavimo put ka duploj kruni, to je naš zadatak i cilj od kog ne odustajemo", rekao je Stanković.



Stanković je apostrofirao drugo poluvreme iz prvenstvenog duela u Inđiji kao putokaz za trijumf u sutrašnjem meču.



"Kada sam rekao da smo mnogo naučili, tu ubrajam i sebe. Bilo je to 'krštenje' za mene i bio sam malo nervozniji nego što sam inače. Gubili smo 0:1, a ja sam želeo da okrenemo utakmicu. Drugi deo igre je bio sjajan i samo smo se mi pitali oko dešavanja na terenu", rekao je on.



Forma Mirka Ivanića je u uzlaznoj putanji, ali to ne iznenađuje Stankovića. Kako je rekao, rad se isplati.



"Kada se neko posveti, može da ima i krize i negativne momente i da mu ništa ne ide od 'noge', ali ako radiš pošteno, kao što on radi, onda ti se to vrati. Ivanić je dobar momak i talentovan fudbaler, ali je trebalo raditi na njegovoj 'glavi', na tome da se opusti i da počne da igra onako kako ume. On je ozbiljan igrač, a ovo je početak. Ima on još mnogo toga da pruži u Zvezdi", rekao je Stanković.

Stanković je naveo da je pandemija korona virusa malo "usporila" njegov tim, ali je istakao da su igrači već protiv Rada pokazali da su spremni.



"Držali smo ritam celog meča, nije bilo povreda, nedostatka energije, snage ili motivacije. Bio sam pozitivno iznenađen. Zadovoljan sam kako stvari idu, a o tome koliko je to dovoljno za Evropu, videćemo kad se završi sezona i kad budem razgovarao sa ljudima koji su iskusniji po tom pitanju", naveo je on.



Stanković je na kraju kazao da je Vulić spreman za meč, kao i Boaći koji je u trenažnom procesu.

