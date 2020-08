Stanković "namignuo" bombi: "Bio bi ozbiljno pojačanje za nas!"

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je danas da ekipa Spartaka ne sme da se potceni, ali ni preceni uoči predstojećeg prvenstvenog duela.







Takođe, on je prvi put otvorenije govorio o Federiku Makedi i naveo da bi Italijan bio ozbiljno pojačanje za crveno-bele u pohodu ka Evropi.





''Fudbal je živa stvar, prelazni rok je živa stvar. Špic njegovog kvaliteta ima ponude i drugih klubova. Često to zavisi i od samog igrača, on bira i drži svoju sudbinu. Ja sam ubeđen da se radi na tome, to bi bilo ozbiljno pojačanje za Crvenu zvezdu'', rekao je Dejan Stanković.







Zvezda će sutra od 19.00 na svom stadionu igrati protiv Spartaka prvu utakmicu četvrtog kola Super lige Srbije.





"Volim da stvari idu svojim tokom. Svaki meč nam je bitan i želimo da pristup bude na visokom nivou, jer smatram da to pravi razliku na terenu. Protivnika ne treba potceniti, ali ni preceniti, medjutim, profesionalni pristup ti uvek donosi nešto dobro, podiže nivo igre i mogućnost pobede. Na trijumf idemo i sutra, bez kalkulisanja, želimo da nastavimo da igramo kako smo počeli", rekao je Stanković u najavi utakmice.



Stanković je naveo da Gelor Kanga neće početi utakmicu jer "ne želi da rizikuje sa takvim pojačanjem, već da želi da sačeka pravi momenat".









Tomane je imao problema jer je dobio udarac, ali će biti na raspolaganju, kao i oporavljeni Nemanja Milunović.



"Ponovo, slatke muke", istakao je Stanković.



Trener crveno-belih je naveo da želi da ekipa bude maksimalno spremna.



"Momenat je da se igraju utakmice. Tek je početak sezone i hvatamo formu. Ako neko ima manji problem, nećemo reskirati, ali ako je neko zdrav, nemam problem da igra sve utakmice. Mečevi su najbolji trening, pogotovo za obaveze koje nam slede u Evropi. Želim da ekipa bude maksimalno spremna", rekao je Stanković.



Pohvalno je govorio o Spartaku, za koji je kazao da je ekipa koja se nadigrava.