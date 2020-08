Stanković najavio rotacije i pohvalio veliko pojačanje: ''Ne plaši se nikoga i ničega!''

Crvena zvezda sutra od 19 časova u drugom kolu Linglong Superlige Srbije dočekuje niški Radnički, a taj meč je danas na konferenciji za medije najavio trener šampiona Srbije Dejan Stanković .

Za početak, zdravstveni bilten.



''Vratio nam se Njegoš, videćemo da li će biti u mogućnosti da počne utakmicu. Svi su ok sem Miluna, koji je tek počeo da trčkara'', otkrio je Stanković.

Potom je prokomentarisao rivala, koji je takođe bio ubedljiv na startu nove sezone (3:0 protiv Metalca).



''Videli smo protiv Metalca da je to baš dobro izgledalo s njihove strane i verujem da da će Radnički da dođe da se nadigrava. Nas ne zanima da li dovode 'ful' sastav ili ne. Šta god, kako god, zna se kako idemo mi'', objasnio je Stanković

Najavio je jednu ili dve rotacije u svom sastavu.

''Biće, biće... Tek smo dvadesetak dana u trenažnom procesu. Sigurno će biti neke rotacije. Sutra pre podne ćemo znati koje će to rotacije biti, ali biće jedna ili dve. Svi su u opticaju, hoću da vidim ko je kakav jer nećemo reskirati sa bilo kim da ga stavljamo na silu da igra.'', otkriva Stanković.

Potom je dodao i na kojoj poziciji će doći do rotacije.



''Eraković je jedna duša od momka, znam ga još od kadetske reprezentacije, generacija je sa mojim Filipom i oduševljen sam njegovim napredovanjem. Verovatno on zna kako se osećao, ali vidim ga presrećnog, zadovoljno. Koliko god da ove sezone odigra utakmica, to je plus za njega. Verovatno neće početi ovu, ali to ništa ne znači. Ima još momaka koji čekaju svoju šansu. Pre konferencije je 17 momaka iz omladinskog pogona potpisalo stipendijske ugovore.'', istakao je Stanković.



Od ostalih se osvrnuo i na Sanoga, koji dobija sve veće poverenje Zvezdinog šefa struke.