Stanković je večiti optimista, sada ima i dobar razlog!

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je da je prezadovoljan nakon pobede protiv Borca iz Banjaluke, ali i da se plaši povreda u ovakvim utakmicama.



"Prezadovoljan sam kada izađemo sa utakmice na svojim nogama i kada nema nikakvih problema. Radimo jako, plašimo se prijateljskih utakmica zbog toga i prezadovoljan sam kada završimo bez povrede", rekao je Stanković.



Zvezda je danas slavila sa 3:0 protiv Borca, a strelci su bili Spiridonović, Nikolić i Radulović.



"Momci rade fenomenalno i i bilo bi šteta da neko sada otpadne. Zadovoljan sam jer smo još u fazi dobrog i teškog rada, vide se zahtevi, noge su teške, ali vidi se rad. Usvajamo ono što radimo, ima još vremena da se zategnemo. Veliki sam optimista", kaže Stanković.



Ima i razlog da bude optimista.



"Nema dobrog napada bez dobre odbrane. Radimo svakodnevno, to je neophodno u kvalifikacijama za Ligu šampiona, mnogo je važno da nakon svega što smo prošli od 11. do 28. jula još jednom zahvalim stručnom štabu na lojalnosti, profesionalnosti. Takođe, hvala i našem 'mediko bloku', koji je pružio igračima neophodnu negu. Radili su do dugo u noć. Hvala svima na Divčibarama i u Staroj Pazovi. Osećali smo se kao kod kuće", rekao je Stanković.



Zvezda prvi meč u sezoni igra protiv Novog Pazara na svom stadionu već 1. avgusta.