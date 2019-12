Stanković dobio potvrdu, iz Italije pravo na Marakanu!

Dejan Stanković je najavio da će njegov stručni štab biti formiran do kraja godine, a tom prilikom je otkrio da će jedan od članova biti i Italijan Federiko Panonćini.



U pitanju je kondicioni trener sa kojim je dogovor praktično postignut, pa bi Panonćini trebalo da stigne na Marakanu do subote.



On je radio u Romi, Udinezeu, praškoj Sparti, Černomorecu i Interu, a poslednji posao imao je u Fudbalskom savezu Italije.



Sastanak sa novim trenerom Crvene zvezde održan je u Milanu, dve strane su se lako dogovorile, pa se ubrzo očekuje i ozvaničenje posla.



Panonćini bi trebalo da ima još jednog saradnika koji će raditi isključivo na oporavku velikog broja igrača u timu.