Šta je Stanković unapredio u Zvezdinoj igri?

Fudbaler Crvene zvezde Vejko Simić rekao je danas da su crveno-beli pod vođstvom novog trenera Dejana Stankovića postali agresivnija ekipa i da će i u nastavku sve izgledati dobro.





"Svaki trener donosi nešto novo, nešto svoje. Stanković je uneo neke svoje zamisli, novine, mislim da smo agresivnija ekipa, imamo neke nove šablone kad je u pitanju igra. Pogotovo, kada imamo loptu u posedu. Treba vremena da se sve to skocka, ali verujem da će sve to biti jako dobro", rekao je Simić za klupski sajt.





On je tokom priprema u Beleku promenio nekoliko pozicija na terenu, ali je naveo da kao fudbaler mora biti spreman na takve promene.





"Moramo da se navikavamo na druge pozicije u odnosu na one koje smo navikli da igramo, da u svakom momentu budemo spremni da reagujemo i odgovorimo zahtevima. Na kraju krajeva, pripreme i služe za to da isprobamo razne formacije, razne pozicije kako bi se na kraju svega izdefinisalo šta je to najbolje za takmičarske utakmice", kazao je Simić i dodao da očekuje napredak iz dana u dan.





Crvena zvezda nastavak sezone počeće na Banovom brdu, gde će 15. februara gostovati ekipi Čukaričkog.





"Bićemo koncentrisani, ići ćemo utakmicu po utakmicu, korak po korak. Želimo dobro da startujemo na Banovom brdu i kako prvenstvo bude odmicalo očekujem da osvojim titulu i da konačno podignemo pehar kupa", rekao je Simić.