Šta je Kokeza govorio Piksiju i da li konačno imamo selektora?

Fudbalski savez Srbije konačno preduzima bitne korake u vezi novog selektora reprezentacije.Ko bi to mogao da bude?Recimo da je jedini ozbiljan kandidat u ovom trenutku, kilometrima ispred ostalih, Dragan Stojković Piksi, a da se pominju i Savo Milošević, kao i Vladan Milojević.Piksi je nedavno gostujući u jutarnjem programu na K1 rekao da je siguran da će odvesti Srbiju u Katar i da je potrebno da svi veruju u njega. Kurir " je sinoć preneo da je Slaviša Kokeza na ručku rekao Stojkoviću da je on prvi kandidat i da je velika želja svih u Srbiji, da mu je to jasno stavljeno do znanja, pa je sada jasno da Piksijeve šanse rastu iz dana u dan.Ono što treba navesti jeste da će se Piksi, u slučaju da prihvati poziv Srbije, ostati bez 3,5 miliona evra od Gvangžoua u Kini.