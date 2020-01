Mirko Ivanić nije bio u prvom planu kod bivšeg trenera crveno-belih Vladana Milojevića, pa se i od njega očekuje da eventualno ''proradi'' pod vođstvom novog šefa struke Dejana Stankovića. Slično Radovanu Pankovu , i Zvezdin vezistanije bio u prvom planu kod bivšeg trenera crveno-belih Vladana Milojevića, pa se i od njega očekuje da eventualno ''proradi'' pod vođstvom novog šefa struke Dejana Stankovića.





Pogotovo što je Marko Marin ove zime otišao u Al Ahli, pa je njegova pozicija u veznom redu ostala upražnjena.





Mnogi Mirka Ivanića vide kao pravo rešenje da tu prazninu popuni, a ni on nema ništa protiv...





''Boriću se za tu poziciju. Očekuje me novo dokazivanje. Kada dođe novi trener, kao igrač uvek imaš dodatnu želju za dokazivanjem, jer niko ne igra zbog starih zasluga'', izjavio je Ivanić, a prenosi ''

Priznaje da u prethodnom periodu nije bio na poziciji koja mu je najviše odgovarala, ali poštovao je odluku bivšeg trenera.





''Imao sam neku drugu ulogu, to nije tajna, ali sada predstoji novo dokazivanje. Nije mi bilo prijatno, ali razgovarao sam sa šefom i prihvatio tu ulogu u interesu ekipe.



Više me je opteretilo to što nisam igrao na svojoj poziciji, nego to koliko sam plaćen ili koliko me je Zvezda htela'', objašnjava Ivanić.