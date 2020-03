Šta Čukaričkom treba da bi igrao dobar fudbal? Veselinović objasnio

Čukarički je na svom stadionu na Banovom brdu sa 4:1 pobedio Spartak iz Subotice u prvoj utakmici 25. kola Super lige Srbije.





"Čestitam pre svega svim akterima, sastale su se dve ekipe koje su opredeljene da igraju ofanzivno i ovo je dobro za srpski fudbal. Izuzetno fer ponašanje svih aktera, izvanredno, tu mislim i na sudije.







Kada imate sve uslove za dobru utakmicu, onda Čukarički igra dobar fudbal.







Za vreme utakmice u Lučanima nismo bili bitni ni igrači ni ja. Danas su svi bili na visokom nivou i čestitam svim akterima", rekao je Veselinović za televiziju Arena posle utakmice.



"Igrali smo dobro kao i protiv Voždovca i Mladosti u Lučanima. Čukarički igra dobar fudbal, treba ovako da nastavimo i što zavisi od nas da pokazujemo na terenu, a drugi ljudi da ocenjuju", kazao je Veselinović.



Upitan je za dobru igru Veljka Birmančevića, a trener kluba iz Beograda je naveo da je bitan samo kolektiv.



"Samo kolektiv, to je grupa, i sve što proizilazi, proizilazi iz dobre grupe. Birmačnević je biser srpskog fudbala, ali ima tu pet mladih reprezentativaca i još igrača koji kucaju na vrata. Siguran sam da će za četiri ili pet godina biti četiri-pet reprezentativaca koje je Čukarički iznedrio", kazao je Veselinović.



Trener Spartaka Vladimir Gaćinović je bio vidno nezadovoljan.



"Prvo poluvreme smo jako slabo trčali, igrali smo ispod svakog nivoa. Ne mogu da kažem da smo bili demotivisani, ali tako je izgledala ekipa. To nije naš manir. To je usmerilo dalji tok utakmice, teško je posle 0:3 vratiti se posle", kazao je Gaćinović.



On je naveo da je Čukarički postao tradicionalno neugodan rival za njegov tim i da je ekipa sa Banovog brda zasluženo pobedila.



"Mi smo mlada ekipa koja mora da ima oscilacija. Imamo 36 bodova, ali se nećemo zadovoljiti time, idemo dalje", naveo je trener subotičkog kluba.



Čukarički ima 46 bodova i četvrti je na tabeli srpskog prvenstva, dok je Spartak sa 36 na sedmom mestu.