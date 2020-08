Šta će Stanković reći na ovo? Trener Tirane samouvereno najavio duel sa Zvezdom!

Tirana će biti rival Crvenoj zvezdi u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a taj duel biće odigran u utorak u 20 časova na ''Er Albaniji''.





Šampion Albanije je večeras kao gost savladao Dinamo u Tbilisiju sa 2:0, a posle tog susreta na konferenciji za medije trener Tirane, Nigerijac Emanuel Egbo je izrazio veliko zadovoljstvo onim što su pokazali njegovi igrači.





Rekao je da je ''znao'' da će se kvalifikovati u drugo kolo i da je verovao u božiju pomoć.





''Želeli smo da ih uhvatimo u kontranapadu i uspeli smo. Verujući do kraja, uspeli smo'', rekao je Egbo i potom izdvojio pojedince.





''Veoma sam zadovoljan Najdovskim, dobro se snašao i za mene je bio najbolji igrač u ovom meču. Kao tim smo imali kompaktnost, Toli i Avdijaj su takođe dobro odigrali i postoji mnogo stvari koje možemo ostvariti sa ovim momcima'', naglasio je Egbo, a prenosi '' naglasio je Egbo, a prenosi '' Gazeta Ekspres ''.





Naravno, usledilo je pitanje o narednom rivalu, Crvenoj zvezdi.





''To je utakmica koju ćemo igrati kao ovu danas. Igraćemo kod kuće i imaćemo prednost protiv njih. Biće to velika borba. U taj duel ćemo ući kao što smo danas ušli, sa željom da damo maksimum. Bog, koji je danas bio uz nas, biće to i dalje'', uveren je Egbo, koji ima i lično ogroman motiv da napravi veliki rezultat u Evropi.





''U ovaj klub sam došao još 2001. i ovaj klub je u mom srcu, zadovoljstvo mi je što sam ovde. Usredsređen sam na to da dam sve od sebe, daću 100% za najveći klub u Albaniji'', poručio je Egbo.

