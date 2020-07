Šta ako više niko ne dođe u Zvezdu? Stanković iskreno reagovao...

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je danas da bi bio zadovoljan plasmanom u evropsko takmičenje ove sezone i dodao da bi bio "delimično zadovoljan" ako tokom prelaznog roka klub ne dovede više nijednog igrača.





"Crvena zvezda ne bira. Ne možeš da kažeš hoću da igram Ligu Evrope, neću Ligu šampiona. Bio bih zadovoljan Evropom. Radimo i težimo ka tome, dosta stvari mora da se poklopi, da se slože kockice, forma fudbalera, žreb, gde igramo, da li sa publikom. Treba da imaš i mnogo sreće, što je Crvena zvezda, moramo da budemo iskreni, imala. Sreća je bila ozbiljan faktor u nekim utakmicama i ja priželjkujem nekih 10 odsto te sreće. Bio bih prezadovoljan", rekao je Stanković na konferenciji za novinare u Staroj Pazovi.



Fudbaleri Zvezde su se vratili sa Divčibara, a pripreme su nastavili u Sportskom centru Fudbalskog saveza u Staroj Pazovi, kako bi se izolovali i neometano trenirali uoči početka prvenstva, 1. avgusta, koji prema Stankovićevim rečima svi sa nestrpljenjem očekuju.



Stanković je rekao da tržište i prelazni rok diktiraju ko će i kada otići iz kluba, ali je napomenuo da će svaki igrač koji je na treninzima konkurisati za mesto u timu.



Upitan da li bi bio zadovoljan da ekipu više ne dođe nijedno pojačanje, Stanković je odgovorio: "Delimično".



"Da više niko ne dođe bio bih zadovoljan. Delimično. Moram da budem iskren, 80 odsto bih bio zadovoljan", naveo je trener crveno-belih.



Upitan da li je zadovoljan igrom napadača na pripremnim utakmicama, Stanković je rekao da ga ne zabrinjava njihova forma zato što zna šta se sve radilo otkako su počele pripreme 11. jula.



"Odigrali smo dve prijateljske utakmice, igraćemo još i unapred kažem da me ne brine da li će izgledati spektakularno jer je to nemoguće. Igrači dobro i pošteno rade svaki trening. Znam šta radim, kako radim, kako to oni sprovode na treningu. Igramo na tri dana, polako hvatamo formu i navikavamo se na napore. Ne brine me kako izgleda, bitno je da se ispuni norma, da se primenjuju zahevi. Verovatno ni protiv Napretka to neće biti spektakularno za oko", rekao je on.



Na pitanje da li Zvezda traži levog beka, Stanković je dogovorio pitanjem da li je logično da se traži igrač na toj poziciji kada se iz Voždovca vratio Stefan Hajdin.



"Prelazni rok je dugačak, svašta će se pisati. Skauting radi otkako sam došao. Mi imamo jasne slike i jasnu priču. Ništa ne radimo unapred, radimo planski, idemo polako, tek je počelo. U Italiji je sve mirno i normalno je da i ovde bude zatišje dok se ne pokrene sve", dodao je on.





Tokom prelaznog roka u Zvezdu se vratio Aleksandar Katai, a iz Posljke je došao Srdjan Spiridonović.



"To su kvalitetni igrači. Katai ima strašnu viziju fudbala, ne može ništa da ga iznenadi na terenu, on može da iznenadi saigrače loptama koje deli. Spiridonović je brz, lepo i interesantno pojačanje za Crvenu zvezdu", rekao je.



Na pitanje da li je Željko Gavrić pao u drugi plan, Stanković je odgovorio da taj igrač ne može da padne u drugi plan jer je imao ozbiljnu povredu, ali da će kada bude spreman konkurisati za mesto u timu.

Novinare je zanimala situacija sa Seku Sanogom.



"Ozbiljno pojačanje. Dobijao sam kritike što ga ranije nisam ubacio u tim. Izgleda ozbiljno, radi, trenira, polako se vraća u ritam utakmica. To mu je falilo, dugo nije igrao. Zadovoljan sam. On ima iskustvo, dobro stoji na terenu, lider. Crvena zvezda kao klub treba takve igrače", rekao je Stanković.



Postavljeno je i pitanje o motivaciji i eventualnom zasićenju igrača.





"Ja sam gladan i gledam da glad prenesm na igrače. Crvena zvezda zahteva uspeh. Ako budem osetio da je neko zadovoljan, da nema motiv da se bori za grb i dres, reagovaću sa užitkom. Napravili smo ozbiljan roster u poslednjih četiri meseca pred kraj prvenstva, igralo je više od 20 igrača. To je namenski urađeno", rekao je Stanković.