Srpska tragedija, nismo zaslužili EURO!

Reprezentacija Škotske je uspela da se plasira na Evropsko prvenstvo pošto je večeras savladala Srbiju na stadionu "Rajko Mitić" nakon boljeg izvođenja penala.





U regularnom delu bilo je 1:1 (0:0), isto i nakon produžetaka, a nakon penala 5:4 za goste.







Nije to izgledalo kako treba u prvom poluvremenu, reprezentacija Srbije je pokušavala dugim loptama da pronađe Mitrovića, a kada bi loptu spustila na zemlju, ni to nije išlo.



Kiša je pravila velike probleme našoj reprezentaciji zbog tehničkih mogućnosti naše sredine terena koje su samim tim bile smanjene, pa su Škoti lako dobrim kretanjem pokrivali svoj deo terena i nisu dozvolili opasne napade naše reprezentacije.



Čitavih 20 minuta je bilo potrebno našem timu da se prilagodi ovakvoj postavci Škota koji su pokazivali ambiciju čak i da napadnu u par navrata.



Ipak, u 23. minutu prva velika šansa na utakmici, ispostaviće se i najbolja u prvom poluvremenu. Tadić je desnom nogom pronašao Mitrovića koji vraća povratnu loptu Lukiću, a fudbaler Torina je šutirao malo pored gola.



Imali su i Škoti šansu, Mekgin je nakon lošeg uklizavanja Gudelja i akcije Mekgregora došao u šansu, ali nije najbolje reagovao, Rajković je lako ukrotio njegov udarac.



U drugom poluvremenu smo očekivali bolju Srbiju, ali nismo to videli na startu.



U 51. minutu velika šansa za Škotsku, Dajks je uspeo da izbaci Mitrovića koji se okliznuo u bitnom momentu, dodao je do Robertsona koji je pratio akciju, ali je i dokazao da je bek, prebacio je gol iz izgledne pozicije.









I onda šok, Kostić očajno izbacuje loptu, praktično je dodao u sredinu gde su bili fudbaleri gostiju, Kristi na kraju dolazi do lopte i šutira hirurški precizno za 0:1.





Filip Mladenović je ubrzo zamenio nedovoljno spremnog Kostića, ali smo i dalje čekali Srbiju da oživi.



Mekgregor je imao dobar udarac u 70. minutu, a minut kasnije dobar skok Milinković-Savića i lopta je otišla u mrežu, ali sa spoljne strane.



Tumbaković je jasno stavio svima do znanja da želi još ofanzivniju Srbiju, ušli su Katai i Jović. Ipak, Kristi je mogao vrlo lako da povisi na 0:2, imao je odličan šut iz kaznenog prostora koji je završio nekoliko santimetara pored stative.



Fantastično je igrao Kristi koji je napravio ogromne probleme našoj reprezentaciji, definitivno je istakao kandidaturu za igrača utakmice.



Prvi pritisak Srbije u drugom poluvremenu usledio je u 75. minutu kada je lopta kružila oko kaznenog prostora gostiju, a udarac je imao i Mitrović glavom kada je lopta prošla pored gola.







I to je splaslo, nismo mogli da se otrgnemo utisku da je selektor Škotske večeras pripremio utakmicu na fantastičan način.





Odlična akcija Srbije u 85. minutu nije završena golom, Mladenović je sjajno centrirao za Jovića koji je šutirao pored gola glavom.















Otišli smo u produžetke.





Ozbiljnije smo igrali u produžetku, imali loptu u svom posedu, a onda baš pritisli protivnika u periodu od 95. do 100. minuta.



Fantastičan udarac Gudelja u 99. minutu utakmice sa 25 metara, odbranio je golman gostiju, izgledalo je kao da Škoti čekaju penale.



U 103. minutu beležimo i pokušaj Kataija, bilo je i više nego jasno da je Srbija fizički spremnije ušla u produžetke i za razliku od protivnika, manje je želela penale.







Drugi produžetak nešto mirniji, Katai je oprobao ponovo svoj udarac, ali je Maršal bio siguran, samo se zagrejao za penale koji su usledili ubrzo.



PENALI

1. serija: Grifits pogađa, Rajko je imao loptu na ruci! Dušan Tadić siguran!

2. serija: Mekgregor uspešan; Maršal umalo brani Joviću, 2:2!

3. serija: Mektominej perfektno; odlični Gudelj;

4. serija: Mekbarni lagano u mrežu; odlični Katai!

5. serija: Meklin vara Rajka; Mitrović ne pogađa, Maršal mu brani...



Škotska se na ovaj način plasirala na EURO, nismo uspeli ni posle 20 godina...