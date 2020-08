Srđan Jovanović: ''Ja sklonjen? Nebuloze! Imam sjajan odnos sa Kokezom i Milanom Karadžićem!''

Srđana Jovanovića na početku nove superligaške sezone nismo videli na domaćim terenima, jer je trenutno angažovan u - Saudijskoj Arabiji.





U razgovoru za sajt FSS najpre je izneo svoje utiske o tamošnjem fudbalu i kako se snašao u neobičnim uslovima.





''Članovi rukovodstva FS Saudijske Arabije pisali su našem Savezu i zamolili za podršku, a ja sam otišao tamo i prihvatio se obaveze da sudim nekoliko utakmica u njihovom prvenstvu.







To je uobičajena praksa, na neki način razmena sudija na nivou dve fudbalske organizacije.







U Arabiji nema dovoljan broj kvalitetnih arbitara, ali se koristi VAR tehnologija, što mi dođe kao neko dodatno iskustvo. Moram da istaknem da sam ovde, prošlog puta kad sam dolazio, prvi put u životu bio VAR (glavni u VAR sobi).







Za mene je to bio veliki izazov, a kao i za svaki posao potrebno je iskustvo. Ja sam i dalje sudija svog matičnog Saveza i naravno da ću se vratiti u Srbiju i suditi utakmice našeg šampionata.





Vrlo je specifično suditi u Saudijskoj Arabiji, pre svega zbog visokih temperatura u ovo doba godine. Preko dana je 48, a noću 32 stepena. Fudbal je drugačiji, igra se sa mnogo pasova, igrači često gube loptu na sredini terena i sudija mora da bude spreman, da ne ide previše duboko kako bi stigao da se vrati na mesto prekršaja.







Čudno je i bez publike, mi sudije ne volimo da čujemo svaki glas i dobacivanje trenera pored aut-linije. Živo me zanima kako UEFA organizuje ove zvučne efekte da deluje kao da je pun stadion. Da li su to snimljene matrice sa prethodnih utakmica ili prate akciju pa podižu nivo tona u kabini. Nije loša ideja, samo još uvek nisam shvatio kako to rade“'', istakao je Jovanović.



-





Odmah zatim je upitan da prokomentariše i najnovije spekulacije kako je ''sklonjen sa liste sudija'' jer navodno ''nije pristao da namesti rezultat za Brodarac u Omladinskoj ligi Srbije''. Takve priče je kategorički demantovao, uz dodatna objašnjenja.







''To su priče koje nemaju nikakve veze sa istinom. Kao prvo, da sam sklonjen, morao bih da budem vraćan na tu istu listu. Na elitnoj sceni srpskog fudbala sudim poslednjih šest godina u kontinuitetu, od toga sam pet godina internacionalac i nikada nisam imao ni najmanji problem sa ljudima iz rukovodstva.







Slatko sam se nasmejao kada sam pročitao izjavu da sam odbio da namestim rezultat na utakmici Omladinske lige. To su nebuloze.







Imam sjajan odnos sa predsednikom FSS Slavišom Kokezom i sa prvim čovekom Sudijske organizacije Milanom Karadžićem koji je i moj lični prijatelj. Maksimalno sam na raspolaganju svojoj matičnoj asocijaciji, Super liga je moje takmičenje i samo ako smo najbolji na domaćem terenu, imamo šansu da sudimo velike međunarodne utakmice. Normalno je da ću uoči nekog ozbiljnog iskušenja u Evropi, nastojati da pauziram u srpskom prvenstvu kako bih smanjio rizik od povrede'', objasnio je Jovanović.