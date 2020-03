Srbijo, poslušaj poruku i savet Marka Materacija za naš narod!

Legendarni italijanski fudbaler i veliki prijatelj našeg Dejana Stankovića - Marko Materaci, obratio se našem narodu u video-poruci.





Materaci je čitavu deceniju proveo u Interu, Milano je njegov grad, koji je žarište virusa i jedan od najzaraženijih u celom svetu.





Upravo odande se javio i Marko Materaci i zato njegove reči imaju dodatnu težinu.





"Ćao Deki, ćao brate! Šaljem ovaj apel srpskom narodu, mislim da je jako važno, jer smo mi Italijani jako pogrešili, nismo shvatili ozbiljno ono što nam je govorila vlada i svako je radio kako je hteo. Neko je šetao, neko je izlazio napolje sa društvom, i to je najgora stvar koji smo mogli da uradimo jer ovaj virus je izuzetno snažan, proklet, virus koji pogađa sve", rekao je Materaci u video-poruci koju je objavio RTS, a prenosi Mondo.



Materaci je otkrio kako možemo najviše da pomognemo sami sebima, a to je da ostanemo kod kuće.



"Ako želite da traje 15 ili 20 dana maksimalno, radite ono što vam se kaže. Ne budite kao mi Italijani, svako od nas je radio šta je hteo, zbog čega nismo uspeli da ograničimo ovo što nam se dešava u ovom momentu. Želim vam puno sreće i molim vas: radite ono što vam kažu i ostanite kod kuće", dodao je Materaci.



Do večeras, u Srbiji ima 222 zaražene osobe, a dve su preminule.