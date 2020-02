Srbija više neće dozvoliti da njeno blago uzimaju drugi!

"Ako bismo iz svake generacije dobili jednog pravog igrača iz dijaspore, bio bi to ogroman uspeh i dobit za nacionalni tim. Nećemo više da dopustimo da nam naše blago drugi uzimaju. Našu decu želimo da gledamo pod zastavom Srbije", rekao je između ostalog Grkinić za sajt FSS.



Grkinić je sa tim menadžerom Dušanom Gelićem, a u dogovoru sa sportskim direktorom Vladimirom Matijaševićem, napravio spisak talentovane dece koja igraju u raznim zemljama, a na kom se nalazi 95 imena.



"Radi se o spisku koji do sada nije postojao, jer se niko nije bavio našom decom iz dijaspore. I, on nije konačan, a važno je reći da je velika većina tih igrača već selektirana i oni nastupaju za nacionalne timove zemalja u kojima su rođeni", kazao je Grkinić.



Fokus je bio na uzrast od 2001. godišta, a deca su iz zemalja u kom je najveća srpska dijaspora, pre svega Austrija, Nemačka i Švajcarska.