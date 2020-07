Srbija se oprostila od Ilije Petkovića

Fudbalska Srbija oprostila se danas od legendarnog fudbalera i trenera Ilije Petkovića, čoveka koji je na terenu i van njega ostavio dubok i neizbrisiv trag.



Na komemorativnom skupu u Sava centru okupili su se predstavnici javnog, sportskog i kulturnog života Srbije, ministri u Vladi Srbije Ivica Dačić i Vanja Udovičić, rukovodstvo FSS na čelu sa predsednikom Slavišom Kokezom, čelni ljudi FSB i brojni asovi fudbala, Dragan Džajić, Savo Milošević, Ivan Ćurković, prijatelji i saradnici iz OFK Beograda, ali i mnogih, mnogih drugih klubova iz Srbije, Republike Srpske...



Od legende srpskog i jugoslovenskog fudbala prvi se oprostio njegov dugogodišnji prijatelj, glumac Ivan Bekjarev.



"Pele je bio retko dobar igrač, retko dobar trener, retko dobar selektor i ono što je najvažnije, bio je retko dobar čovek. I da ne zaboravim, bio je retko duhovit čovek. Tolstoj je jednom rekao da nema veličine bez jednostavnosti, dobrote i pravde. Pa shodno tome naš Petko je bio stvarna, stvarna veličina. Nikada neću zaboraviti njegove priče i tu ljubav koju je osećao prema svom OFK Beogradu. Ako je smrt osnovni preduslov za početak besmrtnosti onda je naš Pele zaista dostigao tu svemirsku kategoriju. Za ovo što sam rekao nema bolje slike od ovog skupa i svih koji su došli. Neka je večna slava Iliji Petkoviću, našoj legendi, prijatelju i drugu", rekao je Bekjarev.



Ispred Fudbalskog saveza Srbije oprostio se Ivan Ćurković.



"U ime Fudbalskog saveza Srbije i u moje lično ime upućujem izraze najdubljeg saučešća porodici našeg Ilije Petkovića. Njegova karijera fudbalera, trenera, selektora i sportskog radnika ostavila je trag koji niko ne može i neće da zaboravi. Petko je do pre nekoliko dana bio sa nama,čuli smo se i razgovarali, sve se toliko iznenada dogodilo da osećam kao da taj razgovor još uvek traje", rekao je Ćurković.



Kako je naveo, o njegovoj karijeri sve znamo, a o njegovim ljudskim kvalitetima ne treba trošiti reči, jer Ilija je bio unikat.



"Neizmerno žaleći što sam igubio prijatelja, posle pet decenija druženja, moram nažalost da podsetim da smrt ne pita za vreme, ona dolazi iznenada, uzima nam one najbolje, ostavlja sećanja na najlepše trenutke. Zato želim da naglasim da će Petko ostati sa nama u našim sećanjima, nevidljiv ali uvek prisutan. Njegova dela, njegova dobrota, sve ono veliko po čemu ćemo da ga pamtimo. Počivaj u miru dragi prijatelju i neka ti je večna slava i hvala za sve".







Ispred OFK Beograda, kluba kome je Ilija Petković podario romantičarsku dušu, obratio se Ljubiša Đurović.



"Iz plejade sjajnih romatičara otišao je najbolji, naš Ilija. Pamtićemo ga kao igrača, kao trenera, ali pre sega kao poštenog i velikog čoveka. Bio je i biće uzor svim generacijama OFK Beograda, uvek spreman da se žrtvuje za sve. Nije čekao da ga molite za pomoć, kada je znao, sam je nudio pomoć, a to mogu samo veliki ljudi. Iz tih njegovih kvaliteta proizilaze i njegovi veliki rezultati. I zbog toga su svi ponosni na njega, pre svega njegova porodica. Njegovo delo ne može da se zaboravi, posebno neizbrisiv doprinos fudbalskoj Srbiji. Mi iz OFK Beograda uvek ćemo govoriti kakvu smo gromadu od čoveka imali. Za sve ono što je dao veliko mu hvala i neka mu je večna slava", istakao je Đurović.



U ime porodice prisutnima se zahvalio, uz poziv na minut ćutanja, dugogodišnji prijatelj i kum Ilije Petkovića, Miša Smiljanić.