Srbija ''99%'' ima novog selektora!

Iako smo očekivali da već sada taj posao bude okončan i da naš nacionalni tim uđe sa novim selektorom u 2021. godinu, sve se prolongiralo posle navodno neuspelih pregovora sa Draganom Stojkovićem Piksijem.

Preneli smo i pre par dana, u prvom planu je sada Savo Milošević, ali mnogi se pitaju kako bi on mogao to da prihvati kada je prilikom odlaska iz Partizana poručio da više ne želi da radi u srpskom fudbalu.

Međutim, '' Informer '' je došao do novih nezvaničnih saznanja da je upravoi da to do 10. januara treba da bude potvrđeno i ozvaničeno.