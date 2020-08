Spiridonović je Zvezdina "bomba", Radnički arhiviran!

Druga pobeda Crvene zvezde u prvenstvu Srbije u okviru drugog kola, ovoga puta su na svom terenu savladali ekipu Radničkog iz Niša sa ubedljivih 3:0 (2:0).



Crvena zvezda je ponovo napadala uglavnom preko Srđana Spiridonovića, koji je možda i najveće pojačanje Crvene zvezde u ovom prelaznom roku, svakako najprijatnije iznenađenje.Upravo je on propustio dve šanse u prvih 15 minuta, posebno je druga bila dobra nakon dodavanja Aleksandra Kataija, ali je Ćirković, odbrambeni fudbaler Radničkog, sjajno intervenisao u toj situaciji.Nakon početne inicijative Crvene zvezde, Radnički se oslobodio pritiska, bio ravnopravan protivnik sredinom prvog dela igre, a onda u završnici Zvezda dodaje gas.Od 39. minuta velike šanse za Zvezdu, prvo je Degenek prebacio gol iz veoma izgledne situacije, a onda gol u mreži Radničkog. Spiridonović je bio na desnoj strani, vratio povratnu Veljku Nikoliću koji pogađa na sjajan način! Igrao se 43. minut. U prvom minutu nadoknade Crvena zvezda stiže do 2:0, ovoga puta je Spiridonović u ulozi strelca, a asistent je Mirko Ivanić koji podiže formu iz utakmice u utakmicu. Na startu drugog poluvremena Ben ulazi na poziciju klasičnog napadača umesto Tomanea, i odmah je Zvezda zaigrala agresivno. Ben je proigrao Ivanića koji je morao bolje da reaguje u situaciji 1 na 1 sa Ristićem, a onda velika šansa i za Radnički kada je Stojiljković loše šutirao iz kontre.I onda 76. minut, Zvezda stiže do trećeg gola, ponovo akcija po desnoj strani, Spiridonović ponovo asistent, a Katai nije imao problem da pogodi.