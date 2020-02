Spektakularna najava, ovaj meč biće ''i bolji i lepši od derbija''!?

Fudbaler Voždovca Stefan Hajdin rekao je danas da će utakmica Vojvodine i njegovog tima biti lepša i bolja od "večitog" derbija između Crvene zvezde i Partizana.



" Mislim da nas očekuje sjajna utakmica, koja će biti odlična uvertira za derbi, ali koja će biti čak i bolja i lepša od derbija .







Derbi je meč koji je uvek napet, veliki je pritisak na igračima i stručnim štabovima, postoji veliki pritisak navijača pa se ne prikaže uvek ono što timovi znaju. Mi, s druge strane, imamo priliku da sutra uživamo u fudbalu" , rekao je Hajdin, prenosi klub.



Fudbaleri Voždovca sutra, u okviru 24. kola Super lige Srbije, dočekuju na svom stadionu ekipu Vojvodine.



Novosadska ekipa na "krov" stiže nakon pobede nad Radničkim, dok Voždovac u prolećnom delu sezone još nije osvojio bodove.



"Vojvodina je ozbiljna ekipa sa ozbiljnim trenerom koja ima dosta iskustva. Tu su Drinčić, Rockov, Stojković, Bojić, Vukadinović, sve su to ozbiljna fudbalska imena, tako da nećemo imati lak posao. Mi imamo tri vezana poraza, moramo da se podignemo i da sutra uzmemo tri boda jer to zaslužujemo", rekao je Hajdin.

On je podsetio da je Voždovac u prvom delu sezone slavio u Novom Sadu.



"Pokazali da smo bolja ekipa od Vojvodine i nadam se da ćemo to ponoviti i sutra. Podsetio bih sve da smo i prvi deo prvenstva započeli sa tri poraza, a onda bili najveće iznenadjenje, nadam se da ćemo i u ove polusezone naći snage da pokažemo koliko vredimo", rekao je Hajdin.



Trener Voždovca Radomir Koković rekao je da Vojvodina nije ekipa protiv koje se lako mogu uzeti bodovi, ali je istakao da ima poverenje u svoje igrače, kao i u sistem igre koji forsira Voždovac od početka njegovog mandata.



"Vojvodina je jedna ozbiljna takmičarska ekipa koja je sjajno selektirana i nema sumnje da nas čeka težak posao. Očekujem od nas da predstavimo naš model igre na pravi način, da promovišemo kao i do sada mlade igrače i da se pred svojim navijačima pokažemo u pravom svetlu", rekao je Koković.



"I dalje imamo velikih problema sa povredama koje nas muče od početak ovog dela sezone, ali to je nešto što moramo da prevaziđemo kako bismo sutra ostvarili pozitivan rezultat", dodao je Koković.



Utakmica se igra sutra od 14.00.