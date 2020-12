Specijalno priznanje za Nenada Lalatovića!

Bliži se kraj godine, pravo je vreme za dodele priznanja onima koji su se najviše istakli u proteklih 365 dana.





Jedna takva svečanost održana je juče u amfiteatru Spensa, u organizaciji Gradskog sportskog saveza Novog Sada, na kojoj su proglašeni najbolji sportisti, sportistkinje i sportski klubovi na teritoriji Novog Sada u 2020. godini, odnosno dodeljena i druga priznanja iz oblasti sporta.





FK Vojvodina proglašen je za najbolju mušku ekipu, kapiten Nikola Drinčić je proglašen za najboljeg sportistu Novog Sada, a trener Nenad Lalatović je dobio specijalno priznanje.





Kako se navodi na klupskom sajtu, Lalatović je sa Vojvodinom ''ostvario izuzetne rezultate u ovoj godini, pri čemu je, pored osvajanja Kupa Srbije, u klupsku istoriju ušao i kao trener sa najviše pobeda za 106 godina postojanja kluba''.







S obzirom na to da se Nenad Lalatović, baš kao i Nikola Drinčić, trenutno nalaze na odmoru van Novog Sada, oni nisu prisustvovali današnjoj svečanosti, a priznanja je umesto njih primio sekretar stručnog štaba Vojvodine Dragomir Vukićević. Njemu je nagradu za Nenada Lalatovića uručio direktor Spensa Dragan Milić, dok je nagradu za Nikolu Drinčića dobijena od strane člana Gradskog veća za sport i omladinu Ognjena Cvjetićanina.





''Ovo je generalno bila teška godina za sve nas, baš kao što je bilo teško dobiti jedno ovakvo priznanje. To kažem zbog toga što u našem gradu imamo izuzetne klubove i sportiste, pa nema sumnje da će ovaj pehar biti svrstan među one najcenjenije u našim vitrinama. Ove godine smo uspeli u nečemu što nisu baš svi očekivali, ali to nam istovremeno nameće obavezu da od takvih standarda ne odstupamo ni ubuduće'', izjavio je prvi čovek FK Vojvodina Dragoljub Samardžić.